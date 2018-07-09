Pedofili tercih değil hastalıktır

Uzman Psikolog Batuhan Toprak, “Pedofili, Yunanca Pedos (çocuk) sözcüğünden gelmektedir. Pedofili hastalığı bütün insanlık için korkunç ve acı bir gerçektir. Pedofili ergenliğe girmemiş çocuklara karşı ilgi duyma durumudur. Homoseksüellik gibi doğuştan gelir, seçilebilen bir şey değildir. Nörolojik kökenlidir ve pedofili hastalığı klinik vakadır. Kapalı toplumlarda, bağnaz ve tutucu ailede yetişen, çocuklukta tacize uğrayan kişilerde daha çok görülüyor. Çözümlenmemiş ödipal çatışmalardan kaynaklanabilir tam olarak kesin nedeni bilinmemektedir. Toplumumuzda bazıları için sapıklık bazıları için hastalık olmak üzere iki görüş vardır. Ancak pedofili sapıklık değil bir hastalıktır. Homoseksüellik gibi doğuştan gelir. Kişi ben bugün pedofili olayım yada bugün gay / lezbiyen olayım demez. Doğuştan gelir ve kesinlikle tercih değildir. Genetik olup olmadığı kesin olarak bilinmemekte hala araştırılmakta ama genetik yatkınlık olabilir. Bunun yanı sıra pedofili sadece genetik veya hormonal kökenlere dayanmaz. Yaşam tarzı, kültür, bireyin rol-model aldığı kişi ( genelde anne ve baba olur ) önemli rol oynar. Acı ama böyle bir gerçek var ! Ne yazık ki ve hiçbirimizin elinde bir garanti yok. İleride bizlerin çocukları, torunları da pedofili olabilir. Pedofiller çocuklara karşı koruyucu değillerdir ve cinsel içgüdüleri tarafından yönlendirilirler” dedi.

“Pedofili her iki cinste de görülür”

Toplum da erkeklerin daha çok görüldüğünü ifade eden Toprak, “Onlar için erkek çocuk, kız çocuk fark etmez. Ailelere büyük görev düşüyor. Ailelerin çocuklarıyla samimi bir iletişim halinde ve ilgili olmaları gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse; kanser hastalığında “erken teşhis hayat kurtarır” aynen öyle pedofili içinde geçerlidir aksi halde sonuçları çok daha kötü oluyor. Çocuklarının pedofil olduğunu düşünen şüphelenen aileler bunu ertelememeliler zaman kaybetmeden bir uzmandan yardım almalılar. Çocuklarınızın davranışlarını gözlemleyin eğer şüphelendiğiniz bir durum var ise asla sert ve katı bir tepki vermeyin. Çocuğunuzun size açılmasını sağlamalısınız ve çocuklarınızı arkadaşları, kimler ile vakit geçirdiğini takip etmeyi ihmal etmemelisiniz.

“Evliler dikkat”

Pedofil bir bireyle evli bir kişinin zaten evlilik hayatının yolunda gitmediğini kaydeden Toprak, “Cinsel hayatı renksiz ve yok denecek kadar azdır. Ayrıca bu bireylerin bir çoğunun sonunda boşandıkları görülmektedir. Erken teşhis hayat kurtarır demiştim. Aynen öyle aksi halde zaten tedavisi çok çok zor olan bir hastalığın ilerleyen yaşlarda alışkanlık ve bağımlılık kazanarak tedavi süreci daha da zorlaşır. Pedofili için kesin bir tedavi yoktur. Ama terapiler de pedofili hastalığına sahip kişilerin dürtü ve davranışlarını denetlemeleri sağlanır. Tedavisi uzun ama terapiler sayesinde cinsel arzu ve istekte azalma görülür ve bireylerin çocuklara karşı cinsel yönelimlerinde bir farkındalık kazandırılır. Ayrıca cinsel istek ve arzusu kendi yaşına uygun kadın ve erkeklere yönlendirilir” ifadelerini kullandı.

Psikolog Toprak, çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını anlamanın yollarını şöyle açıkladı:

“Çocuğunuz cinsel istismara maruz kaldığında bunu size direk söyleyemeyebilir. Belirli kişilere ya da yerlere karşı aşırı tepki gösterme. ( endişe / korku ) Uyku sorunları, kâbuslar ve depresyon. Sizden ve sosyal çevreden uzaklaşma, içe kapanma. Okula gitmeyi reddetmek. Davranış bozuklukları, suç işleme ve saldırganlık. Bedeninin pis olduğunu ve genital bölgelerinde rahatsızlık duymak, bağırsak kontrolünü yitirmek. Kendini değersizleştirme ve suçlama.”