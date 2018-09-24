Peynir bidonu içerisinde 10 kilo 730 gram eroin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Aşkale uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsünde arama yapıldı. Bagaj kontrolleri sırasında F.M. isimli şansında bagajında yapılan aramada peynir bidonu içerisinde peynirlerin altına zulalanmış 10 paket şeklinde 10 Kilo 730 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili F. M. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada narkotik suçlarla mücadelenin bundan böylede kararlılık ve azimle devam edeceği belirtildi.