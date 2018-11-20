Piercing ve ağır küpeler kulağa zarar verebiliyor

Dr. Bahadır Baykal, piercing ve ağır küpelerin kulağa zarar verebileceğini söyledi.

Op.Dr. Bahadır Baykal, “Günümüzde en çok yapılan kulak estetiği operasyonu kepçe kulak düzeltilmesidir ancak kadınlarda uzun yıllar ağır ve hacimli küpe kullanımı sonucu gelişen kulak memesi sarkıklığının düzeltilmesi de son zamanlarda sık olarak yapılmaktadır.” dedi.

Lokal anestezi altında yapılabilen bu işlem ile kulak kıvrımına gizlenen bir kesi yapıldığını ve kulak memesinden gerekirse parça çıkartılarak doku yeniden şekillendirdiğini kaydeden Op.Dr. Bahadır Baykal, “Böylece kulak memesindeki sarkma giderilmektedir. Büyük ve ağır hacimli küpelerin uzun yıllar kullanılması sadece kulak memesinde sarkmaya neden olmaz, aynı zamanda küpenin takıldığı delikler de genişleyebilir. Aşırı genişlemiş, asimetrik hale gelen ve yırtılan bu delikleri cerrahi olarak kapatabiliyoruz. Bu işlemden sonra en az 2 ay süreyle kulak memesine yeni delik açılmasını tavsiye etmiyorum. Özellikle uygun olmayan küpeleri kullananlarda egzama ve alerji oluşabilir. Kulak kıkırdağına piercing takılmasını ise hiçbir şekilde önermiyorum, ciddi enfeksiyonlara neden olarak kıkırdağı eritip kulağın doğal şeklinin bozulmasına sebep olabilir.Halka küpelerin takılma riski yüksektir bu nedenle kulağa zarar verme olasılığı da daha yüksektir. Titanyum, gümüş ve altından yapılmış küpeler tercih edilmelidir.” diye konuştu.

Kulak memesine yapılacak işlemlerin genellikle lokal anestezi altında yapıldığını ifade eden Op.Dr. Bahadır Baykal, şunları söyledi:

“30 dk süren bu işlem sonrasında hastane de kalmak gerekmez, ev istirahati yeterlidir.

Kepçe kulak düzeltilmesi 5- 6 yaştan sonra her yaşta yapılabilir. İdeali ise okul öncesinde bu estetik müdahalenin yapılmasıdır, aksi halde bu dönemde incitici sözlere maruz kalan çocuğun yaşadığı psikolojik travma özgüvenini dolayısıyla okul başarısını etkileyebiliyor.

Kepçe kulaklı kadınlar saçlarını uzun bırakarak aslında soruna bir anlamda kişisel çözüm buluyorlar ancak saçlarını toplayamamak bir süre sonra sıkıntı yaratabiliyor. Gözlemlediğim kadarıyla; ameliyattan sonra ilk yaptıkları genellikle saçlarını kestirmek ya da saçlarını toplayarak dışarıya çıkmak.

Ameliyat yetişkinlerde lokal veya genel anestezi altında yapılabilirken çocuklarda daima genel anestezi tercih ediyoruz. Yaklaşık 1.5 saat süren bu operasyonda amaç kulak ve baş arasındaki açılanmayı 30-45 derece arasına çekmektir. Bunu sağlamak için özel dikiş metotlarıyla kulağı düzeltmeye çalışıyoruz. Kulak bandajı 2 haftaya kadar kullanılabilir. Ameliyattan sonra 3 ay süreyle kulağa darbe alınmaması çok önemli.

İple kulak estetiği oldukça güncel bir yöntem ancak her kulak yapısı buna uygun olmayabilir. Kulak arkasında kesi yerinin izi bir müddet kalabilir ama zamanla ortadan kaybolur. Ameliyat sonrasında doğal görünüm ve kulakla yüz arasındaki uyumun sağlanmış olması gerekir.”