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09 Temmuz 2017 21:14

PKK’nın şehit ettiği kepçe operatörü son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen kepçe operatörü Harun İbişoğlu memleketi Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı.

PKK’nın şehit ettiği kepçe operatörü son yolculuğuna uğurlandı

09 Temmuz 2017 21:14


Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan kepçe operatörü Harun İbişoğlu akşam saatlerinde memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Karayoluyla memleketi Erzurum’un Aziziye ilçesi Ömertepe Mahallesi’ne getirilen şehidin al bayrağa sarılı tabutu baba ocağına götürüldü. Daha sonra kılınan cenaze namazına AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Vali Yardımcısı Hamza Özer, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı omuzlara alınarak mahalle mezarlığına getirildi. Şehit Harun İbişoğlu, yapılan dualarla toprağa verildi.



Başbakan telefonla arayarak taziyelerini iletti


Cenaze sonrası Başbakan Binali Yıldırım şehidin babası Mahmut İbişoğlu’nu arayarak taziyede bulundu. Başbakan Yıldırım, telefonda şehidin babasına, "Mahmut bey başınız sağolsun, Harun kardeşimizin mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabırlar versin. Acılarınızı paylaşıyoruz merak etmeyin bu alçaklar bunun hesabını verecekler" dedi.


Şehidin babası ise, "Sağolun başbakanım, Allah razı olsun" diyerek taziyeyi kabul etti.




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