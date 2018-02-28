Plexr göz kapağı estetiği ile kusursuz bakışlar hayal değil

Dr. Hakan Yüzer, konu ile ilgili bilgiler verdi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Hakan Yüzer, “Vücudun en ön planda olan organlarından birisi de gözlerdir. İnsanlar iletişim kururken birbirlerinin gözlerine bakarlar ve hataları görürler. Gözler hiçbir duygumuzu saklamamıza izin vermezler. Ancak yüzümüz yaşlandıkça üst göz kapakları sarkar, alt kapaklarda yağ kesecikleri oluşur ve bu değişimler kişilerin hem psikolojisini hem de görme yetisini olumsuz yönde etkiler. Ama artık bu durumdan Plexr Plazma teknolojisi sayesinde kurtulmak mümkün” dedi.

Plexr göz kapağı estetiğinin göz kapaklarınızda ki estetik kaygı yaratan bütün sorunları en kısa sürede ortadan kaldırdığını ifade eden Op.Dr. Yüzer, “Ayrıca ameliyata gerek duymadan, ağrı ve sızı olmadan uygulama gerçekleşiyor. Cilt yüzeyine etki ederek hızlı bir şekilde yenileme sağlayan bu yöntem ile başta alt ve üst göz kapağı kırışıklıkları, göz kapağı düşüklüğünde yani kısacası tüm göz çevresi sorunlarına ameliyata gerek olmadan tüm sorunlardan plexr ile kurtulmak ve cildi gençleştirmek mümkün oluyor. Çoğunlukla tek bir seanslık uygulama ile istenilen sonuçlara ulaşılmasına katkıda bulunmaktadır, nadiren tekrarı gerekmektedir. Kişileri gündelik hayattan alıkoymadan gerçekleşen yeni nesil bir uygulama olan Plexr Plazma (Lazer teknolojisi) iğne kullanılmadan göz bölgesi için özel olarak geliştirilmiş uyuşturucu jel kullanılarak uygulanan acı hissettirmeyen bir yöntemdir. Plexr Plazma sayesinde 30 dakikada göz kapağı sorunları ortadan kalkıyor. Plexr Plazma Üst-alt göz kapağı kırışıklıkları, göz çevresi ve kaz ayakları kırışıklıklarında uygulandığı gibi ciltle ilgili bir çok sorunun giderilmesinde uygulanabiliyor” açıklamalarında bulundu.

Son derece acısız, basit ve kısa süren bu uygulama da göz kapağı bölgesine özel hazırlanan uyuşturucu jel sürüldükten sonra PLEXR ile göz kapaklarına lazer vuruşların yapıldığını kaydeden Op.Dr. Yüzer, “Lazer vuruşları, etkisini anında gösteriyor. Ölü deri, buharlaşarak anından ciltten dökülmeye başlıyor ve yerini yeni, genç ve diri dokuya bırakıyor. Uygulama biter bitmez tedavi koltuğundan kalkarak günlük yaşantıya devam edilmesi mümkün oluyor. Ayrıca ağrısız sızısız olan bu uygulama etkisini hemen gösteriyor. Yöntem sayesinde tek seansla tedavi mümkün olabiliyor ancak gerekli gördüğümüz bazı durumlar ortaya çıkabilmekte. Bu neden dolayısı ile hastalarımıza bu noktada 2 ya da 3 seans planlaması yapmamız gerekebiliyor. Bu yöntem sayesinde ameliyat korkusu olan kişilerin gönül rahatlığı ile tedavi olmaları mümkün. Hiçbir yan etkisi olmadığı gibi, bu konuda uzman bir doktor tarafından yapıldığı taktirde, işlem sonrası bir komplikasyon veya aksi durumlar söz konusu olmuyor” ifadelerini kullandı.