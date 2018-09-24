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Polis metruk binaları taradı

Erzurum’da Polis ekipleri tarafından Otogar, Tren Garı ve Metruk Binalarda aramalar yapıldı.

Erzurum'da Polis ekipleri tarafından Otogar, Tren Garı ve Metruk Binalarda aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 357 şahıs, 94 araç, 15 metruk bina kontrol edildi.


Erzurum da 20 polis ekibinin gerçekleştirdiği uygulamada Otogar, Tren Garı ve Metruk binalar tarandı. Yapılan kontrollerde 357 şahıs, 94 araç, 15 metruk binada arama yapıldı.


Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız silah ele geçirilirken 2 araca 2126 TL para cezası uygulandı. Erzurum genelinde umuma açık yerlerde yapılan araştırmalarda ise 2 iş yerine ruhsatsız olduğu için gerekli işlemler yapıldı.

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