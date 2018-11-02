Polislerden lösemiyle mücadeleye maskeli destek

Erzurum'da “ Lösemili Çocuklar Haftası” münasebetiyle düzenlenen yürüyüş sırasında polis memurları da maske takarak etkinliği destek oldu.

LÖSEV Erzurum Temsilcisi Fadim Ayaz ve Lösemili çocukların aileleri Lala Paşa Camisi önünde toplanarak ellerinde pankartlarla birlikte “Maskeme Değil Gözlerime Bak” sloganlarıyla Havuzbaşı Kent Meydanına kadar yürüdü.

LÖSEV Erzurum İl Temsilcisi Fadim Ayaz, lösemili çocukların taktığı maskelere vatandaşların kötü şekilde bakamaması için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, “2- 8 Kasım arası Lösemili Çocuklar Haftası olarak kutlanıyor ayrıca 8 Kasım 1998'de LÖSEV kuruldu. Bizler maskeyi hasta olduğumuz için değil mikroplardan korunmak için takıyoruz halkın bu bilinçte olmasını da istiyoruz. Her şey Lösemili hastalarımız ve LÖSEV için LÖSEV hastalara maddi ve manevi yönden destek oluyor, yanlarında oluyor tedavi süreçlerinde. Bunun için “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” diyoruz bu hastalık herkesin başına gelebilir” dedi.