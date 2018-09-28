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Polisten asayiş ve trafik uygulaması

Erzurum’da asayiş ve trafik ekipleri vatandaşların güvenliği için gece gündüz uygulamalarına devam ediyorlar.

Erzurum'da asayiş ve trafik ekipleri vatandaşların güvenliği için gece gündüz uygulamalarına devam ediyorlar.


Erzurum merkezde oluşturulan değişik noktalarda polisler kontrollerine aralıksız devam ediyorlar. Asayiş ve trafik ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücülerin güvenli seyahat edebilmeleri için trafik kurallarını hatırlatarak sürücülere uyarılarda bulunuyor, araçlardaki eksik evrak ve trafik ihlalleri durumunda ise cezai işlem uyguluyorlar.

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