Porselen lamineler ile mutlu gülüşler

Diş Hekimi Bahar Sutaşır, “Her yaştan hasta bize diş renkleşmeleri, dişler arasındaki boşluklar, renklenmiş eski dolgular ya da eskiden yapılmış diş eti uyumunu kaybetmiş estetik olmayan kaplamalarının değişimi için başvuruyor. Metal destekli porselenlerin yerine diş etiyle daha uyumlu bir görüntü veren zirkonyum kuronlar, hastalarda sıklıkla eski kaplamaların değişiminde önerdiğimiz tedavilerdir. Doku dostu, ışık geçirgenliği ve non alerjik materyal olma özelliği ile cam seramik kuronlar son yıllarda zirkonyumdan daha estetik bir yöntem olarak sıklıkla kullandığımız materyaldir” dedi.

Porselen lamineler (yaprak diş) konumunun, renk, dokusu beğenilmeyen dişleri düzeltmek için uygulanan yöntemlerin başında geldiğini ifade eden Dt. Sutaşır, “Dişe neredeyse dokunmadan yaptığımız için ağrısız bir şekilde hayal ettiği dişe kavuşabilmekte. Kliniğimizde ayrıca cad-cam sistemlerini artık kullanmaktayız. Kısa sürede tedaviler tamamlanmakta. Ölçü maddesi ve kaşık; çoğu hastada öğürme ve bulantıya neden olması ve laboratuvar yapım aşamalarını uzattığı için biz tüm hastalarımızda dijital yöntemlerle ölçü almayı tercih ediyoruz. Yine dişleri ayrık olan hastalarda veya diş boyutlarını değiştirmek için de kullanılan bonding teknolojisi, aynı zamanda genç yaştaki travma veya düşme etkisi ile kırılan dişlerde porselen uygulamasının yapılamadığı zamanlarda da kurtarıcı göreve sahip olmakta” diye konuştu.

Hastanın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek tedavi planının oluşturulması için klinikte ki her branştan uzman hekim tarafından değerlendirildiğini kaydeden Dt. Sutaşır, “Hastamızın istekleri doğrultusunda hem onu mutlu edecek hem de ağız ve diş sağlığını en iyi seviyede devam ettirecek gülüş tasarımını fikir alışverişleri ile oluşturuyoruz. Bazen ortodonti, bazen estetik diş hekimliği uygulamaları bazen de her ikisini de içeren uygulamalar yapıyoruz. Örneğin dişleri çok ayrık olan ya da ön dişlerinde şekil veya boyut problemi olan hastalarda dişleri önce ortodontik tedavi ile olması gereken yerlere alabiliyoruz. Sonra da uygun kozmetik uygulamalarla şekillendiriyoruz. Bu aşamada hastalar tamamen doktorların tavsiyelerine güvenmelidir. Kendileri için en sağlıklı olacak ve hayal ettikleri gülümsemeye kavuşturacak uygulamaların hangisi olduğu konusunda en iyi kararı vermelerinde uzman doktorlarımız yardımcı olacaktır. Gelişen teknoloji ve alanında uzman doktorlar sayesinde artık gülümsemenizi ertelemenize gerek yok” açıklamalarında bulundu.