Posof Meslek Yüksek Okulu ilk mezunlarını verdi

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar tarafından düzenlenen tören Posof Düğün Salonu’nda yapıldı.

Törene İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Posof Yüksek Okul Müdürü Yard. Doç.Dr. Yakup Akkoç, öğretim görevlileri ve öğrencilerin yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’ndan sonra dönem birincisi öğrenci Behiye Badur ilk konuşmayı yaptı. Badur, konuşmasında hem mutlu, hem de Posof tan ayrılacağı için de üzüntülü olduğunu belirtti.

Yüksek Okul Müdürü Yard. Doç.Dr. Yakup Akkoç, konuşmasında, öğrencilere başarı diledi.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ise konuşmasında, “Posof bizim göz bebeği okulumuzdan biridir. Okul ararlarken ilk tercihleri Posof olmalıdır” dedi. Öğrencilere hayatlarında daima iyiliklerle ve iyilerle beraber olmalarını öğütleyen Prof. Dr. Biber, “Siz iyi olursanız memleketin geleceği de iyi olur” dedi.

Belediye Başkanı Cahit Ulgar, konuşmasında “Yüksek okul açılırken bir düğün günü gibiydi. Şimdi de aynı bir düğün mutluluğu yaşıyoruz” dedi.

İlçe kaymakamı Enver Yılmaz ise esas hayatın mezun olduktan sonra başladığını belirterek çalışmalarında ve görevlerinde başarılar diledi.

Program sonunda dönem birincisi ve dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. 19 kişinin mezun olduğu evde hasta bakım bölümü öğrencilerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle tören sona erdi.