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Posof yeni hastaneye kavuştu

Ardahan’ın Posof ilçesinde yapımı tamamlanan Posof Devlet Hastanesi faaliyete geçti.

Ardahan'ın Posof ilçesinde yapımı tamamlanan Posof Devlet Hastanesi faaliyete geçti.


Berak yokuşu üstünde, ilçe emniyet müdürlüğü binası yanında yapılan Posof Devlet Hastanesi yeni son teknolojik teçhizatıyla hizmet vermeye başladı. 12 yataklı, 3 aile sağlık birimi, diş polikliniği, evde sağlık ve obezite birimi, acil servis, röntgen, laboratuvar ve diyaliz servisleri olan Posof Devlet Hastanesi, ilçe halkı tarafından memnuniyet karşılandı.


Hastanenin yeni cihazları ve malzemeleri yerleştirilirken ilçe kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar da çalışmaları takip ediyorlar.


Vatandaşlar böyle bir hastaneyi ilçede yer almasını rüyalarında bile göremeyeceklerini dile getirerek, hastanenin ilçede hastalar açısından büyük bir kolaylık sağlayacağını söylediler.

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