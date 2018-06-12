Prof. Dr. Aydın: “Hainlerin oyununu bozan Milliyetçi Harekettir”

Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum Milletvekili adayları Şimşek Akpınar ve Adem Yurdigül, Aşkale İçesi’ne çıkarma yaptılar. Kalabalığın artması ile adeta mitinge dönüşen Aşkale ziyaretinde vatandaşlara hitap eden Milletvekili Kamil Aydın, seçmenin 24 Haziran seçimlerini doğru okuması gerektiğini ifade etti. Aydın, bir arabanın tekerinden biri patlak olursa yol alınamayacağını dolayısıyla MHP’ye yeterli düzeyde oy vermelerini istedi.

‘Önce ülkem, vatanım sonra partim’ anlayışı ile siyaset yaptıklarını belirten Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, “Gönülleri kazanma mücadelemizden sapma göstermeyeceğiz. Garibanın eli, mağdurun yumruğu olacağız. MHP’yi TBMM’de çok daha güçlü, sözü geçen bir mevkiye mutlaka taşıyacağız. Bu anlattığım tablo karşısında Yenikapı ruhu gerçekleşmiştir. Kriz ve kaosta serin ve hızlı kararlar almak gerekiyordu. Sistemin tıkanmaması, aktif ve faal halde karar alması şarttı. Elimizi taşın altına koyduk, yeni bir hükümet mimarisi ile yargının daha bağımsız, Meclis’in daha güçlü olmasını arzuladık” dedi.

Küresel güçler devrede

Ülkenin içinde bulunduğu tehlikeye de dikkat çeken Aydın, “Kaleyi içten düşürmek isteyen küresel güçler, iblis terör örgütünü silah gibi kullandı. 15 Temmuz’da netice alamadı. Türk Milleti, muazzam bir direnişle, tanklara, uçaklara göğsünü siper etti. Ancak vazgeçmediler, vazgeçmeyecekler, rehavetimizi, boş anımızı gözlüyorlar. Mesele vatan ve bağımsızlık meselesidir. Vatan gittikten, devlet yıkıldıktan sonra neyin siyasetini, ne için yapacağız? Bu nedenle ülkemizin bekasını yakından ilgilendiren 24 Haziran seçimleri için bizlere destek verin. Destek verin ki her türlü terörün belini kıralım. Destek verin ki ekonomiyi ayağa kaldıralım. Destek verin ki yarınlarımızı daha güçlü kılalım” diye konuştu.

Miting sonrası Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayı Şimşek Akpınar Hilalkent Halk Pazarı’nı ziyaret ederek pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazarda seçmenler Cumhurbaşkanlığı’nda Recep Tayyip Erdoğan’ı, parlamentoda ise MHP’yi destekleyeceklerini dile getirdiler.

Vatandaşlar ile bire bir tokalaşıp destek isteyen MHP Erzurum Milletvekili Adayı Şimşek Akpınar ise, halkı hilalin altında toplanmaya davet etti. Ülkücü hareketin vatanın bekası için her zaman ön saflarda yer aldığını anımsatan Akpınar, “ bu ülke çok ihanet gördü, ancak günümüzde ki saldırılar çok daha vahim ve kapsamlı. Bu nedenle 24 Haziran Türkiye’nin tünelden önceki son çıkışıdır. Oyunları başlarına çalmanız için milliyetçi kadrolara destek vermeniz zaruridir. Milliyetçi ülkücü hareket, ülkemizin yönetiminde artık tam söz sahibi olmalıdır” dedi.

Haine fırsat vermeyin

Her türlü fırsatı değerlendiren bir üst aklın olduğunu ifade eden Akpınar, “Siyaseti kullanıyorlar, işbirlikçilerini tembihliyorlar, ekonomik tetikçilerini devreye sokuyorlar. Etrafımızı sarmışlar, Türk düşmanları her yerde fırsat kolluyor. Sürekli derinleşen bir operasyonla Türkiye’nin diz çökmesini hedefliyorlar. Sanal darbe davaları ile denediler başaramadılar, gezi olayları ile başaramadılar, çukur oyunları ile başaramadılar, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile yine başaramadılar. Ancak karanlık güçlerin mesaisi hala sürüyor. Tüm terör örgütleri Türkiye’ye karşı birleşmiş, haçlı emellerini diri tutuyor. Bu hainlerin oyununu bozan Milliyetçi Harekettir. Ülkücülerin mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi işlerine gelmiyor. Devletimizin bekası için Cumhur İttifakına ve MHP’ye destek verin” diye konuştu.