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26 Şubat 2018 15:32

Prof. Dr. Çağıcı: “Dolgu enjeksiyonlarında yetkisiz kişilerden uzak durulmalı”

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Profesör Doktor Can Alper Çağıcı, dolgu enjeksiyonlarının yetkisiz kişilerce çok düşük fiyatlara yapabildiğini belirterek, “Sağlık kuruluşları dışında yapıldığı için denetimsiz olan bu tip uygulamalar bir çok tehlikeye de davetiye çıkarabilmektedir” dedi.

Prof. Dr. Çağıcı: “Dolgu enjeksiyonlarında yetkisiz kişilerden uzak durulmalı”

26 Şubat 2018 15:32


Yetkisiz uygulamaların mağdurlarının ciddi sağlık ve estetik problemleri ile karşılarına çıktığını zaman zaman da ulusal medyada yer aldığını anlatan Profesör Doktor Can Alper Çağıcı, “Bu gibi durumlarda dolguyu yapan kişinin yetkinliği veya kullanılan dolgu materyalinin menşei bu tip komplikasyonlar ortaya çıktıktan sonra sorgulamaktadır. Ancak olan olmuştur, bu aşamadan sonra yapılan böyle bir sorgulama ortaya çıkan problemi çözememektedir. Dolayısı ile bu sorgulamanın dolgu uygulamasından önce yapılması elzemdir. Yaptıracağınız dolgunun fiyatı da size yapılacak işlemin güvenirliği konusunda ip ucu verebilir. Dolgu uygulaması için standartın çok altında bir fiyat teklif ediliyorsa o dolgu uygulamasını sorgulamak gerekir: Kullanılan dolgu materyalinin menşei neresidir? Kaliteli ve sertifikalı bir ürün mü kullanılacaktır? Yapan kişi bu işi yapmaya yetkili midir? Dolgu uygulaması bir sağlık kuruluşunda mı yapılacaktır? Doktorunuza kullanılan dolgu maddesinin Amerika’da FDA onayı veya Avrupa’da kullanım onayı olup olmadığını sorabilirsiniz. Daha pahalı da olsa sertifikalı bir dolgu materyallerinin tercih edilmesi olası riskleri minimalize edecektir.


Özel eğitim gerektiren yüz bölgesi dolgu uygulamalarını için yüz estetiği uygulamaları konusunda eğitimi almış deneyimli bir uzmana gidilmesi önemlidir. Bu uzman Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olabileceği gibi, Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı veya Plastik Cerrahi uzmanı da olabilir. Tüm dolgu uygulamaları bir sağlık tesisinde, steril aletlerle, deneyimli ve yetkili bir uzman tarafından yapılmalıdır” diye konuştu.




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