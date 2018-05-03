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03 Mayıs 2018 13:00

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nde TÜBİTAK destekli Bilim Fuarı

Prof.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nde TÜBİTAK destekli Bilim Fuarı

03 Mayıs 2018 13:00

Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nde TÜBİTAK destekli 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.


Bilim fuarında öğrencilerin yapmış olduğu 20’ye yakın proje, çok sayıda deney sergileniyor.


Fuara İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Bilim Sanayi İl Müdürü Halil İbrahim Buğdaycı, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Zinnur Şimşek öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız açılış töreninde yaptığı konuşmada, “İlimize 2016 yılında kazandırılan Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi önemli bir yatırım, ismiyle müsemma bir marka okuldur." dedi.


Yıldız, konuşmasının devamında okulun Türkiye’nin sayılı okulları arasına gireceğine olan inancını dile getirerek, geleceğin Türkiye’sinin inşasında bu okullara büyük görev düştüğünü söyledi.


Yıldız, bilim sergisinden dolayı okul idaresi, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.


Bilim Fuarı sergisi 2 gün süreyle Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nde spor salonunda sergilenmeye devam edecek.




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