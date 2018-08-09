Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Erzurum’un dünyaya açılan kapısıyız”

Dr. M. Abdalla Makeen İbrahim ile Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. B. Osman Haroun Mohammed, Atatürk Üniversitesinin misafiri oldu.

Sudan Peace Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Abdalla Makeen İbrahim, iş birliği görüşmeleri ve protokol anlaşmaları için Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, Sudan’dan gelen mevkidaşı ile Erzurum’da bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Müslüman ülkelerin üniversiteleri ile yapılan dayanışmaların giderek arttığını belirten Çomaklı: “Bu yaklaşım Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayesinde bir Yükseköğretim projesidir. Bizler de hem bu anlayışa uygun hareket ediyor hem de Yeni YÖK’ün ortaya koyduğu ilkeler doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Uluslararasılaşma hedefimiz çerçevesinde her türlü iş birliğine açığız. Siz ve diğer değerli üniversiteler ile sürekli iletişim halindeyiz. Gidip özellikle yerinde incelemeler yapıyor, uluslararası iletişim ağımızı genişletiyoruz” dedi.

İlk Reaksiyonu Gösteren Devlet Sudan Oldu

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, Dünya’da FETÖ teşkilatlarına Devlet tarafından el konulan ilk ülkenin Sudan olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Çomaklı bunu unutmayacaklarını söyledi. Çomaklı: “Arkasında çok kuvvetli bir Yahudi ve Hristiyan devletler topluluğu olan hain terör örgütü FETÖ, unutulmamalıdır ki; yalnızca Türkiye’yi değil Dünya’yı da milletlerarası misyoner teşkilatların eliyle yönetme projesidir. Bu anlamda Sudan’ın reaksiyon göstererek gerekeni yapması takdire şayandır. Geçmişte olduğu gibi bugün de omuz omuza olan Türkiye ile Sudan’ın kardeşliği ilelebet devam edecektir.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin En Büyük ve En Yeşil Kampüslerinden Birine Sahibiz”

“Atatürk Üniversitesi Uluslararası öğrencilerin ikinci evidir” ifadeleriyle sözlerine devam eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Yaklaşık olarak 2 bin 500 yabancı uyruklu öğrenciye ev sahipliği yapıyor ve onlara eğitim veriyoruz. Türkiye’nin en büyük ve en yeşil kampüslerinden birine sahibiz. Hem fiziki şartlar hem de bilimsel çalışmalar açısından dünyanın en iyi üniversiteleriyle rekabet edecek seviyeye ulaşma adına gece-gündüz çalışıyoruz. Bunun dönütlerini de elde edilen başarılar ile alıyoruz. Çeşitli anlaşmalar yaparak dünya üniversiteleriyle etkileşim kuruyoruz. Bugün burada, bu işbirliklerine bir yenisini daha eklemenin mutluluğu içerisindeyiz. Yapılacak olan ortaklıklar ve anlaşmalar, Sudan ile Türkiye’yi daha güzel bir geleceğe taşıyacaktır. Öğretim üyesi ve öğrenci değişimi, ortak lisans ve yüksek lisans programları, gibi birçok konuda işbirliğini kapsayan bu protokol sayesinde iki ülke arasındaki eğitim iş birliği günden güne gelişirken halklarımızı da birbirine yaklaştıracaktır. Bu kapsamda Sudan Peace Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Abdalla Makeen İbrahim ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. B. Osman Haroun Mohammed’e teşekkür ederim. Umuyorum ki, kendileriyle en kısa zamanda Sudan’da bir araya geliriz” diyerek konuşmasını tamamladı.

“Türkiye’nin Dostluğu Bize Güven Veriyor”

Türkiye’de bulunmaktan ve bu coğrafyada nefes almaktan dolayı son derece mutlu olduğunu dile getiren Peace Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Abdalla Makeen İbrahim, iki ülke arasındaki bu dostluğu her zaman hissettiklerini ve bu duygunun kendilerine güven verdiğini söyledi. Atatürk Üniversitesinin köklü ve çok büyük bir üniversite olduğunu dile getiren Rektör İbrahim, üniversitenin bilgi ve tecrübesinden yararlanmak istediklerini, kendi üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü açmayı düşündüklerini, Atatürk Üniversitesinin de en güçlü fakültelerinden birinin Edebiyat Fakültesi olduğunu bildiklerini ve bu konu her türlü desteğe açık olduklarını söyledi.

Görüşme, imzalanan protokol ile son buldu.