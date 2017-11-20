Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Erzurum
  •  » Prof. Dr. Serdar Sevimli Ve Trt Türk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Değirmenci Rektör Çomaklı'yı Ziyaret Etti
20 Kasım 2017 16:14

Prof. Dr. Serdar Sevimli ve TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Değirmenci Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Prof. Dr. Serdar Sevimli ve TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Değirmenci Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

20 Kasım 2017 16:14

Dr. Serdar Sevimli ile Erzurumlu ses sanatçısı Yavuz Değirmenci, Rektör Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.


TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Değirmenci’nin Erzurum’u başarıyla temsil ettiğini belirten Çomaklı, Erzurum türkülerini geniş kitlelere ulaştıran ancak üzücü bir hastalığa yakalanan Mükerrem Kemertaş için düzenlenen geceden dolayı da Değirmenci’ye teşekkür ederek benzer içerikte programlarda Atatürk Üniversitesinin de paydaş olabileceğinin altını çizdi.


Ziyaretin ardından Rektör Çomaklı, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi ve Proje Ofisi’nde incelemelerde bulundu. Rektör Çomaklı’ya Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Sevimli eşlik etti. Rektör Çomaklı, BAP Koordinasyon Biriminde yürütülmekte olan “Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” ve “Laboratuvarların Yeniden Yapılanması Projesi” hakkında bilgi aldı.


BAP Koordinatörü Doç. Dr. Atilla Keskin, Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu, projenin üniversite üst yönetiminin koordinasyonu çerçevesinde ilerlediğini söyledi.


Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin araştırma alt yapısının güçlendirilmesi için 25 milyon TL’lik bir yatırımın laboratuvarların akreditasyonu için harcanacağını ve ilk etapta 80 laboratuvarın akreditasyon işleminin tamamlanacağını belirtti.


Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’ni de ziyaret eden Çomaklı yeni uygulamaya konulan “Bire Bir Proje Eğitimi” hakkında bilgi aldı.


İncelemelerin ardından Rektör Çomaklı nazik ziyareti için Prof. Dr. Serdar Sevimli’ye teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
8
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç