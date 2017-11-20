Dr. Serdar Sevimli ile Erzurumlu ses sanatçısı Yavuz Değirmenci, Rektör Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Değirmenci’nin Erzurum’u başarıyla temsil ettiğini belirten Çomaklı, Erzurum türkülerini geniş kitlelere ulaştıran ancak üzücü bir hastalığa yakalanan Mükerrem Kemertaş için düzenlenen geceden dolayı da Değirmenci’ye teşekkür ederek benzer içerikte programlarda Atatürk Üniversitesinin de paydaş olabileceğinin altını çizdi.

Ziyaretin ardından Rektör Çomaklı, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi ve Proje Ofisi’nde incelemelerde bulundu. Rektör Çomaklı’ya Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Sevimli eşlik etti. Rektör Çomaklı, BAP Koordinasyon Biriminde yürütülmekte olan “Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” ve “Laboratuvarların Yeniden Yapılanması Projesi” hakkında bilgi aldı.

BAP Koordinatörü Doç. Dr. Atilla Keskin, Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu, projenin üniversite üst yönetiminin koordinasyonu çerçevesinde ilerlediğini söyledi.

Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin araştırma alt yapısının güçlendirilmesi için 25 milyon TL’lik bir yatırımın laboratuvarların akreditasyonu için harcanacağını ve ilk etapta 80 laboratuvarın akreditasyon işleminin tamamlanacağını belirtti.

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’ni de ziyaret eden Çomaklı yeni uygulamaya konulan “Bire Bir Proje Eğitimi” hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Rektör Çomaklı nazik ziyareti için Prof. Dr. Serdar Sevimli’ye teşekkür etti.