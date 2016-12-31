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31 Aralık 2016 10:20

Proje Koordinasyon Merkezi Eğitim Semineri tamamlandı

Proje Koordinasyon Merkezi Eğitim Semineri tamamlandı

31 Aralık 2016 10:20

Erzurum Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi tarafından ilçe kaymakamlıklarında görevli proje ofisleri ile il müdürlüklerinde oluşturulan proje ofislerinde görevli 45 personele yönelik proje eğitimleri katılımcıların sertifikalarını alması ile tamamlandı.
İlin proje kapasitesini arttırmak, yürütülebilir ve uygulanabilir projelerini arttırmak amacıyla Erzurum Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi tarafından “Erzurum Projelere Hazırlanıyor” sloganıyla başlattığı eğitimler iki aşamalı eğitim ve proje yazma kampı şeklinde gerçekleştirildi.
İlçe kaymakamlıkları, Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe belediyeleri ve il müdürlüklerinin proje ofislerinde görevli personele yönelik verilen eğitimlerde ilçelerin ihtiyaç durumuna göre proje tasarıları oluşturularak eğitime katılan her kursiyer proje yazma, uygulama ve yürütme konularında bilgi sahibi oldular.
Programa katılan ilçe temsilcilerinin en az birer proje tasarlayarak tamamladıkları eğitim sonunda 2017 projelerinden, 2016 projelerine göre yüzde yüz artış beklenmekte.



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