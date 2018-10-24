Proje Koordinatörü Atasever'den Kaymakam Perçi'ye ziyaret

Erzurum Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü İlhami Atasever, Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi'yi makamında ziyaret etti.

Erzurum Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi (SODES) tarafından ilçeye yapılan SODES Anaevi ve Kadınım Bende Varım Çalış Kazanırım projelerini yerinde incelemede bulunduktan sonra Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi'yi makamında ziyaret edip, yeni görevinde başarılar diledi. İlçede SODES tarafından yapılan yatırımların yanı sıra ilçenin acil ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yapılacak projelerle bunların hayata sokulması gerektiği ifade edildi.

Erzurum Proje Koordinatörü İlhami Atasever, ilçeye kurumları tarafından kadın istihdamına yönelik bir konfeksiyon atölyesi ile köylerden gelen kadınlarımızın alış verişlerini tamamladıktan sonra kahvehane önlerinde veya otobüslerin kalkacağı saate kadar otobüste oturmalarını önlemek adına Anaevi projesi yaptık. Pasinler'de projelerimizi yürüten arkadaşlarımız güzel iş çıkartarak Anaevini hanımlarımızın kendi evlerinde rahat edecekleri gibi hazırlamışlar dedi.

Proje Koordinatörü İlhami Atasever'in hayırlı olsun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kadir Perçi, Pasinler ilçesine yeni atandım. İlçenin eksiklikleri ve yapılabilecekler hakkında çalışmalar başlattığını, Pasinler'in daha ileriye dönük çalışmaların yapılması için elimizi taşın altına koymamız gerektiğini belirten Perçi, SODES tarafında ilçeye kazandırılan SODES Anaevinin açılışını en kısa zamanda yapacaklarını ve Pasinlerli kadınlarımızın hizmetine sunulacağını söyledi.