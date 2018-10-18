Proje yazma ve proje kültürünün gelişmesi amacıyla Erzurum'da görev yapan 180 öğretmene proje döngüsü eğitimi vermek için Erzurum Teknik Üniversitesi ile iş birliği yapıldı.

Yapılan görüşmeye, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz katıldı.

TÜBİTAK Programları için proje hazırlama ve uygulama eğitimi projesi çerçevesinde, il genelinde seçilen ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerine proje yazma ve yürütme konusunda Erzurum Teknik Üniversitesi eğitmenleri tarafından eğitim semineri programı uygulanarak, Erzurum'da proje yazma kültürüne katkı sağlanması amaçlanıyor.

Toplantıda, “Öğretmenlerin çağın gereği olan özelliklerle donatılması, nitelik ve nicelik açısından olması gereken noktada bulunmasının öncelikleri arasında olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, ilimizin gerek ulusal gerek uluslararası yarışmalarda yer alması, öğrencilerimizin de bu yarışmalar aracılığıyla bilimsel çalışma disiplini edinmesi temel isteğimizdir. Proje yazma işbirliği eğitime güç katacak ” diyerek çalışmaya katkıda bulunan ETÜ yetkililerine teşekkür etti.