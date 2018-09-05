PRP tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler

PRP tedavisinin eklem rahatsızlıklarında yani diz kireçlenmelerinde yapılması gereken en pratik ve en güvenli tedavi yöntemleri arasında olduğunu kaydeden Dr. Tezel, şu bilgileri verdi:

Tıbbi anlamda bakıldığında kireçlenme için yapılan son yılların en başarılı tedavi yöntemleri arasında yerini alır. En sık diz kireçlenmesi ile karşılaşılır. Antrozun denilen eklem kıkırdaklarının yıpranması, sert kemiklerin darbelere karşı dayanıksız hale gelmesi sonucu oluşan eklem rahatsızlıklarına karşı alınan en basit tedavi yöntemleri arasında olan bu rahatsızlık yılların verdiği aşırı yüklemeler sonucu zamanla eriyen kıkırdak kemiklere karşı yapılan tedavi yöntemidir. Aşırı yüklenme denilince oluşan eklem rahatsızlıkları kireçlenmesi türlerinden osteofit kemik çıkıntılarına neden olur ve kemik çıkıntısı dizlerin anatomik yapısına basınç uygulayarak ağrı oluşumuna neden olur. Bu durumla karşılaşan hastalar ise çok ağrı yaşayabilir. Uzmanlara göre trombositten alınan plazma tedavi için uygulanan en yaygın kullanılan yöntemlerden biri haline gelmiştir. Hastadan alınan kanın, içinde bulunan trombositler özel bir uygulama yöntemi ile ayrıştırılarak tekrar hastanın problemli olan bölgesine enjekte edilmektedir. Bu hücrelerin vücut dokuları üzerinde iyileştirici etkisi oldukça yüksektir. Bu sebeple tavsiye edilen ancak uygulama sonrasında dikkat edilmesi gereken kurallara uyulması gerektiği üzerinde durulan bir yöntemdir.

Kireçlenme tedavisine başlamadan önce hastanın hikayesi dinlemelidir. Örneğin eklem kireçlenmeye yaşanabilecek, teninin problemlerinde ve spor yapanların yaşadığı problemlerde yapılması ön görülmüştür. Bu durumla karşılaşan hastaların uygulattığı tedavi yöntemi hastayı biraz rahatlatacaktır. Normal şartlarda diz kireçlenmelerinde ayda 1,3 defa yapılması önerilmektedir. Pek çok bilimsel araştırmaya konu olan prp tedavisi son yıllarda kalça kireçlenmeleri ve kozmetik alanında kullanıldığı da görülmektedir. Yapıldığında son derece iyi sonuçlarla karşılaşılan bu yöntem, tabi ki kullanılan malzemenin ve trombosit ayrıştırmanın yapıldığı laboratuar ortamının kalitesinden kaynaklanmaktadır. Son yıllarda giderek artan bu yöntem basit laboratuvar ortamlarında uygulanarak hastaya kalitesiz tedavi uygulandığı ile de karşılanmaktadır. Bu sebeple tercih edeceğiniz kliniğin kalitesi ile ilgili araştırma yapmak sizlere fayda sağlayacaktır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarına göre son dönemlerde kök hücre tedavisi ile karşılaştırılmaya başlanmıştır. Bu tedavi yöntemleri ve tedavi seçimleri kafa karışıklığına sebep olabilmektedir. Bu tedaviler yaklaşık olarak 8- 10 yıl arasında giderek artarak son dönemlerde yaygınlaşan bir tedavi yöntemi olmuştur. Yani hastanın kendi kanından oluşturulan bu ilaç yine kendi rahatsızlık geçirdiği bölgeye çeşitli görüntüleme cihazlarının yardımıyla enjekte edilmesiyle gelişmekte olan bir durum haline gelmiştir.

PRP tedavisinde dikkat edilmesi gereken noktalar

Kireçlenme tedavilerinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Birinci uygulama, Trombosit ayrıştırma işleminin yapılması gereken ortamın geliştirilmiş olması gerekmektedir. İşlemin yapılacağı alanda optimize edilmiş özel kimlerden yardım alınmalıdır. Santrifüj cihazları kullanılmalıdır.

Bu şekilde elde edilen sıvının içindeki trombosit ayrıştırmanın ve yüklemenin başarısı artabilecektir. Aksi durumda kalitesiz ortamda yapılan trombosit ayrıştırma sıvısı yeterli gelmeyecek ve başarısız sonuçlar alınacaktır. İkinci uygulama ise bacağa yükleme işlemidir. Bu işlem,

Yardımcı bir görüntüleme yardımıyla yani ultrason eşliğinde enjeksiyonun gerçekleştirilmesi son derece pratik ve güvenilir yöntemler arasındadır. Uzmanlara göre yardımcı bir görüntüleme cihazıyla yapılmayan bu işlem ilacın eklem içine ulaşabilme şansını yüzde olarak düşürecektir. Üstelik pahalı bir işlem olduğu için hem bütçenizi zorlayacak, hem de başarı şansı olmadığı için tekrar tekrar canınızın yanmasına sebep olabilecektir.

PRP tedavisi sonucunda dikkat edilmesi gerekenler

PRP tedavisi bilindiği üzere eklem rahatsızlıklarında yani diz kireçlenmelerinde yapılması gereken en pratik ve en güvenli tedavi yöntemleri arasındadır. Bu kapsamda hastalar bu işlemin sonucunda tamam yaptırdım artık iyileştim diyerek kendini korumayı bırakmamalıdır.

Hasta bu işlemden belli bir süre merdiven çıkmamalıdır.

Dizlerini katlayarak oturmamalı ve dizlerinin üzerine çömelmemelidir.

Zorlayıcı egzersizler yapmamalıdır. Sadece doktor tarafından önerilen diz koruyucular yardımıyla egzersiz yapmalıdır.

Kilosunu kontrol altında tutmalıdır.

Normal şartlarda diz kireçlenmesi sonucunda tedavi altına alınan hastanın bu tür uygulamaları başarılı bir şekilde yerine getirmesi beklenmektedir.

PRP uygulaması sonucunda hastadan beklenenler

Eklem rahatsızlığı sonucu kireçlenme tedavisini yaptırmak için uygun bir labaratuvar ortamı sağlandığında, trombositlerin kandan ayrıştırması yapılarak bacağa enjeksiyon edilmesi son derece basit bir operasyon gibi gözükse de, işlem sonucunda hastadan kendini koruması ve bazı kurallara uyması beklenmektedir. Uzmanlara göre bu işlemden sonra bacak hareketlerine dikkat ederken aşırı kilo alımına yani obeziteye karşı önlem almalıdır. Eğer hasta obezite sonucunda kireçlenme problemi yaşadıysa bu durum hayati bir risk taşıdığı için fazla kilosunu yine vermek zorundadır. Bu kapsamda doktor tarafından önerilen egzersiz programına kesinlikle uymalıdır. Sonuç olarak ilk önce prp doğru kitlerle hazırlanacak, ultroson eşliğinde enjeksiyon yapılacak ve sonrasında hasta kendini koruyacaktır. Egzersiz ve kilo kontrolünü düzenli olarak yapan hasta diz kireçlenmesi tedavisinin başarısını daha da arttırabilecektir.