PRP ve mezoterapi uygulamalarında yan etkilere dikkat

Son yıllarda adını çokça duymuş olduğumuz uygulamalardan birisinin PRP olduğunu kaydeden Tezel, “Cilt gençleştirme işleminin etkin ve yeni hali olarak bilinen bu tedavi hakkında bilinenler arttıkça, tercih edenlerin sayısı da artıyor. İlerleyen yaşa bağlı olarak cilt kusurları daha fazla ortaya çıkarken, birçok kişi çözüm için araştırmalara başlıyor. Cilt gençleştirme uygulamaları büyük oranda beklentiyi karşılıyor. Hem kadınlarda hem de erkeklerde uygulanan PRP tedavisi daha sağlıklı bir cilt için kişilerin tercihleri arasında yer alıyor.” dedi.

Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, “İnsanların cilt yapısı birbirine göre farklılık gösterir. Bu nedenle dermatolojik uygulamalar, bazı ciltlerde yan etkiler ortaya çıkarabiliyor. Her ne kadar PRP tedavisi kişiden alınan kan ile uygulanan bir işlem olsa da nadiren rastlanan yan etkileri vardır. PRP uygulaması yaptırmadan önce ortaya çıkabilecek yan etkilerin neler olduğunu bilmekte fayda var. Bu uygulama sonucunda meydana çıkabilecek yan etkileri şu şekilde sıralamamız mümkündür. PRP uygulamasında ortaya çıkan yan etkilerin başında ciltte meydana gelen şişkinlik durumu vardır. Uygulama sonrasında bazı hastaların yüzünde şişlik gözlemlenmiştir. Fakat çok ciddi bir durum olmamakla birlikte uzun bir uykunun ardından yüzde oluşan şişliklerden çok farklı görünmemektedir. PRP uygulaması sonrasında böyle bir yan etki problemiyle karşı karşıya kalındığı vakit hastalar telaşlanabiliyorlar. Ortaya çıkma olasılığı düşük olsa da bu tür yan etkilere karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır. Başınıza geldiği takdirde uzman dermatok ile iletişime geçip önerilerini alınız.” diye konuştu.

Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, PRP işlemleri sonrasında şişliğin yanı sıra ağrı hissiyatı ortaya çıkabileceğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Çoğu zaman hafif şekilde seyreden ağrılar ortaya çıkar. Enfeksiyonel bir durumla karşı karşıya kalınmaması açısından mutlaka bölgenin hijyenine özen gösterilmesine dikkat edilmesi gerekir. Ciltte daha büyük sorunların oluşmasını engellemek adına dikkatli olmanızda yarar var.

Kan ilaçları kullanan kişiler için PRP tedavisi yapılmaması tercih edilir. Aynı şekilde PRP işlemi hamile bayanlar açısından da tehlikelidir. Eğer hamileyseniz mutlaka bu tür uygulamalardan kaçınmanız gerekiyor.

Mezoterapi uygulandıktan sonra yan etkiler ortaya çıkmaya başlıyor. Diğer işlemlerde olduğu gibi saç mezoretapisi işlemlerinde de en sık rastlanan yan etkiler içerisinde şişkinlik göze çarpıyor. Mezoterapi uygulamasının da PRP gibi büyük yan etkileri yoktur. Yine de karşılaştığınız sorunlarda dermatoloğunuza danışmanız gerekir.

Mezoterapinin yan etkilerinden sakınmak için dermatoloğunuzun önerilerini takip edin. Sizin için belirlenen seans aralıklarını takip etmeye özen gösterin. Uygulama sonrasında dermatoloğunuzun önerdiği süreye kadar saçlarınızı yıkmayınız.

Genel olarak tüm dermatolojik uygulamalarda, uzmanlar ortaya çıkabilecek yan etkilere karşı hastaları uyarır ve bu yan etkilere karşı krem ve bakım ürünleri önerir. Karşılaştığınız sorunlarda direkt olarak dermatoloğunuza danışmanız gerekir.”