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05 Temmuz 2018 17:14

Psikiyatri hastalarından El Sanatları Sergisi

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Psikiyatri servisinde tedavi gören hastalar, yaptıkları el işi ürünleri ziyaretçilerin beğenilerine sundular.

Psikiyatri hastalarından El Sanatları Sergisi

05 Temmuz 2018 17:14


Hastane yönetiminin ve Psikiyatri Servisinde görevli doktorların da desteğiyle psikiyatri hastalarını topluma kazandırmak ve tedavi sürecini hızlandırmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.


Serginin yaklaşık 350 parçadan oluştuğunu dile getiren Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Esat Fahri Aydın: “Çalışmalarda hazır ahşap objelere ağırlık verildi. Hastalarımız teknik olarak, eskitme, dekopaj ve transfer tekniğini kullandı” dedi.


Hastaların oldukça başarılı işlere imza attıklarını dile getiren Aydın: “Psikiyatri hastalarının çeşitli sosyal aktivitelere katılması günümüz tedavi yöntemlerinde önem verilen bir konudur. Sosyal alanlarda iletişim kurmaları, beceri sahibi olduklarını hissetmeleri, toplum içinde kendilerini rahatça ifade edebilmeleri psikiyatri hastalarına olumlu yönde katkı sağlıyor. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Pek çok psikiyatri hastalığında meşguliyet tedavisi çok önemli. Bir şeylerle meşgul olması, bir şeyler ürettiğini görmesi, kişinin hem sosyal hayata dönüşünü kolaylaştırır hem de tedavi süresini kısaltır” ifadelerini kullandı.


Dr. Öğr. Üyesi Aydın ayrıca, sergiden elde edilen gelirlerin tekrar hastaların kullanımı için malzemeye dönüştürüleceğini sözlerine ekledi.




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