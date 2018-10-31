Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Güveli: “Aşırı özgüven gösterene dikkat “

Mustafa Güveli, mani ve depresyonun aynı ruhsal bozukluğun iki farklı evresi gibi olduğunu ifade ederek, “Aşırı özgüven gösterene dikkat “ dedi.

Maniye giren kişinin genellikle bir aşırı güven duygusu içinde hayatı yaşamaya çalıştığını kaydeden Derin Psikiyatriden Mustafa Güveli, “Depresyon en çok bilinen duygu durum bozukluğudur. Ancak yaşanılan çökkünlüğün zıttı bir şekilde duygulanımın taşkın bir hal aldığı bir psikiyatrik rahatsızlık vardır ki ona da mani diyoruz. Mani halk arasında pek bilinmeyen bir hastalıktır. Yaşam boyu görülme sıklığı yüzde 1'dir. Yani 100 kişide bir kişide görülür. Oysa bu oran depresyon için yüzde 3-5 tir. Çok iyi bilinmediği içinde bu sorun bazen kişinin kendisine ve bazen de çevresine zarar vermesine yol açabilir. Bu nedenle iyi tanınmalı ve tedavisi ihmal edilmemelidir. Genel özelliği hastanın günlük işlevselliğinde belirgin bozulmaya sebep olan ve hastanın muhakeme yetisini bozan inatçı biçimde yükselmiş, kabarmış veya aşırı uyarılmışlık hali ile giden bir duygu durum bozukluğudur. Bu aşırı uyarılmış ve taşkın halin en az bir hafta sürmesi bu hastalığın tanısını koymak için gereklidir. Ancak bazen mizaç o kadar yükselmiş olur ki 1-2 günlük bir süre bile hastalığın tanısını koymak için yeterli olabilir.” diye konuştu.

Mustafa Güveli, bu duygu durum bozukluğunu şöyle sıraladı:

1- Kendine güvende abartılı ve aşırı bir artma olması. En güçlü benim, her şeye gücüm yeter.

2- Uyku gereksiniminde azalma (Mesela sadece 2-3 saatlik bir uyku ile günlerce idare etme ve dinlenmiş hissetme halinin varlığı)

3- Her zamankinden daha konuşkan olma ya da etrafındakileri konuşmaya tutma hali. Fikirle öylesine hızlı değişir ki, zihnindeki uçuşmayı konuşma hızı yakalayamaz ve daldan dala atlama olur.

4- Dikkatte aşırı bir dağınıklık olur ve basit ayrıntılar bile dikkatini dağıtabilir. Motor faaliyetlerde aşırı bir artma vardır. Yaptığı işin amacına yönelik davranışlar ve hareketler artar.

5- Kötü sonuç verme ihtimali, yüksek zevk veren etkinliklere aşırı katılma (sonucunu hesap etmeden ani kararlar verip uygulamaya koyma gibi). Aşırı para harcama ve aptalca yatırımlar yapma (imkanlarına kıyasla ileride maddi sıkıntı oluşturacak boyutlarda harcama yapma), düzensizce cinsel ilişkilerde bulunma.

Bu rahatsızlık uzun süre psikiyatrik tedavi gerektiren ve tekrarlama ihtimali olan bir rahatsızlıktır. Ve zaman zaman depresyonla seyreden dönmeler de görülebilir. İlaç tedavisine iyi cevap veren bir rahatsızlıktır.