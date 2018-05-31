PTSO üyeleri iftar yemeğinde buluştu

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ramazan ayı dolayısıyla Turistik Kale Otel’de iftar programı düzenledi. İbrahim Hakkı Hazretleri Cami İmam Hatibi Mikail Oğuş’un okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından oruçlar açıldı. Yapılan iftarın ardından Pasinler’in sorunlarının ve sıkıntılarının dile getirildiği “Siz Hayal Edin Yeter, Biz Birlikte Hasankaleyiz” çalıştayı düzenlendi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, "Mübarek ramazan ayı içerisinde odamız üyelerine iftar yemeği düzenledik. Amacımız onlarla birlik ve beraberlik içerisinde Ticaret ve Sanayi Odası olarak onlara daha iyi nasıl hizmet edebiliriz, üyelerimizin herhangi bir sıkıntısının olup olmadığını, isteklerinin olup olmadığını belirlemek için ve Pasinler ekonomisine başka nasıl katkıda bulunabileceklerini belirlemek için böyle bir organizasyonu hazırladık. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan Başkanlarımıza ve değerli üyelerimize teşekkür ederim" dedi.

PTSO’nun düzenlemiş olduğu iftar yemeğine Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, Erzurum Ticaret ve Borsa Başkanı Hakan Oral, Erzurum Valiliği Proje Koordinatörü İlhami Atasever, Bilim Sanayi İl Müdürü Hacı İbrahim Buğdaycı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hamza Moroğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Hanifi Temurlenk, MHP İlçe Başkanı Abdullah Kaya, İyi Parti İlçe Başkanı Sedat Sezer ve iki yüzün üzerinde üye iftara katıldı.