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12 Mayıs 2018 09:37

Ramazan ayında dişlere dikkat

Diş Hekimi Ve Protez Uzmanı Yrd.

Ramazan ayında dişlere dikkat

12 Mayıs 2018 09:37

Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, Ramazan ayında dişlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Genel sağlığı önemli ölçüde etkileyen ağız ve diş sağlığı, Ramazan ayında daha da önem kazanıyor.


İftar ve sahurdan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması gerektiğini belirten Diş Hekimi Kışlaoğlu, "Dil yüzeyi ve diş eti bölgelerinin de fırça yardımıyla iyice temizlenmesi gerekir. Yemek sonrası, ağızda asit oranının artarak bakteriler kolayca çoğalıyor. Ramazan ayında ağız antiseptiği veya gargara kullanılması, bunlar yoksa bile tuzlu suyla gargara yapılması gerekiyor" dedi.


Ağız kokusunun, yalnızca diş çürüklerinden kaynaklanmadığını hatırlatan Kışlaoğlu, "Diş eti hastalıkları, kötü yapılmış protezler, mide ve yemek borusu rahatsızlıklarının da kötü kokulara neden olabilir" diye konuştu.


Oruçluyken yeme içme faaliyeti olmadığından, ağızda tükürük salgısının az seviyede olduğunu ifade eden Kışlaoğlu, "İftar ve sahur yemeklerinden sonra fırçalanmayan dişlerde oluşan bakterilerin ağızda kolayca ürüyor. Buda ağızda asitlenmeye yol açarak diş çürüklerine neden oluyor" şeklinde konuştu.


Oruçluyken diş tedavisinin yapıldığını belirten Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Anestezi uygulanmadan yapılan işlemler oruç bozmaz. Kişinin ağzını temizlemek için kullandığı suyu yutmadığı müddetçe bir sorun yaşanmaz" dedi.




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