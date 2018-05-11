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11 Mayıs 2018 10:27

Ramazan’da sofrada bulundurulması gereken 5 besin

Diyetisyen Çağlanur Korkmaz, Ramazan Ayında sofralar da bulundurulması gereken besinler hakkında bilgi verdi.

Ramazan’da sofrada bulundurulması gereken 5 besin

11 Mayıs 2018 10:27


Diyetisyen Çağlanur Korkmaz, “İlk besin yumurta. Anne sütünden sonra gelen vücutta yararlılığı en yüksek kaliteli protein kaynağıdır. Yüksek protein içeriği sayesinde tok tutma etkisi mevcuttur . Sahurda 1 adet haşlanmış yumurta , omlet veya menemen tüketilmesi vücut için gerekli olan proteinin büyük bir kısmının alınmasını sağlar ve tokluk hissini artırır. Tarçın: Kan şekerinin düzenlenmesinde önemli rol oynayan tarçın önemli baharatlar arasındadır. Uzun süre açlık sonrasında alacağımız besinlerle yükselen kan şekerimizi dengelemek için süte, yoğurda, suya, çaya tarçın ilave edebiliriz” dedi.


Cevizin içeriğindeki Omega-3 yağ asitlerinden dolayı ramazanda açlığa bağlı dikkat azalması ve sağlıklı bir oruç süresi için günde 2-3 tane ceviz tüketilmesi gerektiğini ifade eden Korkmaz, “İçeriğindeki doymamış yağ sayesinde kalp koruyucu besinler arasında yer almaktadır. Süt /Yoğurt: İçeriğindeki yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle kilo vermeye yardımcıdır. Yüksek protein içeriği ile tokluk süresini uzatmaktadır. Ramazanda tüketilmesi ile kilo alımının önüne geçilerek kilo kontrolü sağlanabilir. Tam Buğday Ekmeği: Yüksek lif içeriği nedeniyle tam buğday ürünleri uzun süreli tokluk sağlamaktadır. Sahurda tüketilen tam buğday ekmeği daha uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır.1-2 dilim tam buğday ekmeği sahurda tercih edilebilir” açıklamalarında bulundu.




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