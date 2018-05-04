Recep Akdağ: “Yeniden ‘kara kura’ basmasına asla izin vermeyeceğiz”

Dr. Recep Akdağ, Erzurum’un Karayazı ilçesindeki gezi ve incelemeleri kapsamında AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Partililerin yoğun ilgi gösterdiği Prof. Dr. Akdağ, burada yaptığı açıklamada, “Erzurum tabiri ‘kabus görmek’ diye bir şey var. Gece rüyanızda çok zor şeyler gördünüz biz buna Erzurum’da ‘kara kura’ diyoruz. Türkiye’de artık hiç kimseyi kura kura basmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

“Karayazı bizim göz bebeği bir ilçemiz” diyen Akdağ, “2 bin 400 metre rakımda Türkiye’nin zirvesindeki ilçesi. 15 yıldır bu güzel ilçemize AK parti hükümetleri olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok büyük hizmetler getirdik. Şunu biliyoruz 7 Haziran seçimlerinden önce Türkiye’de oluşan hava terörün baskısı maalesef bu güzel ilçemiz Karayazı’da da sizleri kötü etkilemiştir. Özgürce hareket edemez hale gelmiştiniz bir Erzurum tabiri var ‘kabus görmek’ diye bir şey var. Gece rüyanızda çok zor şeyler gördünüz biz buna Erzurum’da ‘kara kura’ diyoruz. Bunu bütün Türkiye’de öğrensin ‘kara kura bastı’ bizim bu güzel ilçelerimizi de kara kura bastı. Ellerinde silahlarla bu ülkeyi bölmeye, bizim insanımızı adeta esir almaya çalışanlar bunların baskısı üzerimizde çok kötüydü. Şunu biliyoruz ki bu örgütler adı ister PKK olsun ister DEAŞ olsun adları birbirinden farklı olsun şunu biliyoruz ki hepsi proje örgütüdür bunlar yurt dışından yönetiliyorlar. Bunlar bizim kardeşliğimizi yok etmek, huzurumuzu ortadan kaldırmak, Türkiye’nin kalkınmasına mani olmak için ortaya konmuş olan örgütler. Bu örgütler ne Kürt’e hizmet eder, ne Türk’e hizmet eder, ne Arap’a hizmet eder bu örgütlerin hizmet ettiği yerler bellidir. Uluslararası bir takım kötü niyetli güçler bu terör örgütlerini maşa gibi kullandılar. Ama Allah’a şükürler olsun biraz önce de ifade ettim Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla artık Türkiye’de bu meseleyi halletmiş durumdayız. Bir daha bu topraklarda terörün baskı yapmasına teröristlerin bizim insanımızın güzel hayatına ’kara kura’ basmış gibi bir hayata çevirmesine asla ama asla müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

"Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz"

Karayazı Kaymakamlığını ziyaret ettiğini anımsatan Prof. Dr. Akdağ, “Bugün Kaymakamımızın yanına gittik bana projeleri gösterdi o kadar güzel projeler ki niye daha önce burada belediye başkanları bizim Karayazı’mıza bunları yapmıyordu. Çünkü onları işi gücü teröristlerle kucak kucağa oturmak, teröristlerle omuz omuza durmak, teröre destek vermekten ibaretti. Bakın şundan hepiniz emin olun 24 Haziran’dan sonra biz Allah’ın izniyle bu ülkenin başına mazlum milletlerin, mağdur milletlerin sadece Türk milletinin değil bütün mazlum ve mağdur milletlerin de bir umut olarak bel bağladığı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Bir daha bu ilçelerimize ’kara kura basması’na asla izin vermeyeceğiz. Hizmetler göreceksiniz katlanarak devam edecek. Ne yaparlarsa yapsınlar önümüzü kesmeye çalıştılar, önümüze taş attılar bunlar yetmedi sonra 15 Temmuz belasını o kötü geceyi bize darbe gecesi olarak getirmeye çalıştılar. Güçleri yetti mi? Yetmedi yapamayacaklar, başaramayacaklar, güçleri yetmeyecek Allah’ın izniyle. Burada oy oranlarından bahsediliyor biz biliyoruz ki 7 Haziran’da Karayazı kendi iradesini sandığa yansıtamadı. Onun da kusuru sizde değildir orada da bir kusur varsa onu da kendi üstümüze alıyoruz. Ama Allah’a şükür o günler bitti o ’kara kura’ günler sona erdi. Bundan sonra ne var? Bundan sonra huzur var, bundan sonra mutluluk var, bundan sonra hizmet var, bundan sonra kardeşlik var ama bundan sonra terörün başında Türk milletinin 81 milyon kişinin demir yumruğu var. Bugün Karayazı’ya gelme sebeplerimizden birisi de Karayazı’da bir kardeşimiz 100 yataklı çok güzel bir kız Kur’an kursu yaptırdı. İşte memleketine böyle hizmet edilir. Allah binlerce defa razı olsun bu kardeşimizden. Şu anda Karayazı’nın 14 köyünde bu kardeşimiz kız Kur’an kursları yaptırdı. Tekman’da 29 köyde yaptırdı. Burada bu 100 yataklı yer yapıldı. Kendisine bir hedef koymuş Allah hayırlı uzun ömürler versin 100 Kur’an kursu yaptıracağım diyor bu bölgede. Yapacağız bu hizmetler gelecek siz hiç endişe etmeyin nasıl ki zamanında burada okullarımızda öğretmen yoktu bugün varsa nasıl ki zamanında burada hastanemiz yoktu bugün hastanemiz varsa nasıl ki zamanın da burada bir kardeşimiz hamileyken sahipsiz kalıyordu helikopterle Erzurum’a götürülüyorsa bu hizmetler katlanarak yarın Karayazı’ya gelecek. Ama bizim de siz Karayazılı kardeşlerimizden talebimiz var bu sefer 24 Haziran seçimlerinde sizden çok büyük destek bekliyoruz. Bu toplantıdan sonra muhtarlarımızla görüşeceğiz muhtarlarımızın taleplerini de alacağız. O talepleri alacağı ve gücümüz yettiği kadarıyla bu hizmetler devam edecek” diye konuştu.