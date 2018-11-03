Rekör Çomaklı: “İnsanı ve toplumu anlamada anahtar sosyal bilimlerdir”

Dr. Ömer Çomaklı, Güzel Sanatlar, Turizm ve İletişim Fakültesinde görevli akademisyenlerle buluştu.

Yeni Nesil Üniversite vizyonu çerçevesinde fakülte ziyaretlerine devam eden, gerçekleşen projeler hakkında bilgi paylaşımında bulunan ve bu sayede istişare kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladıklarını aktaran Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi ailesinin birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek başarısını sürdürmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Büyük teknolojik gelişimlerin yolunun ilk önce sosyal bilimlerden geçtiğini, insanı ve toplumu anlamada anahtarın sosyal bilimler olduğunu aktaran Rektör Çomaklı, özgün bir sosyal bilim anlayışının toplumumuz için hayatî bir önem taşıdığını ifade etti.

Bir ülkenin her alanda üretime geçmesi, kalkınması ve medeniyet inşa etmesinde sosyal bilimcilerin her zaman büyük rolü olduğuna değinen Çomaklı, bu sebeple kendi toplumunu, kendi şartlarını çok iyi tanıyan sosyal bilimcilerin ülkemiz ve bilim dünyası için oldukça kıymetli olduğunu belirtti. Verilen eğitim doğrultusunda öğrencilerin; eğitim aldığı alandaki sorunlara çözüm üretebilme, alanında rekabet edebilecek bilgi ve donanıma sahip, milli ve manevi değerleri önemseyen, yenilikçi ve donanımlı bireyler olmalarını hedeflediklerini aktaran Rektör Çomaklı, bu doğrultuda akademisyenlere önem görevlerin düştüğünün mesajını verdi.

Atatürk Üniversitesinin, Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında çehresinin değişeceğini aktaran Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Değişim süreci içerisinde akademik ve idari personelimizde oluşan yüksek motivasyon, öğrencilerimizdeki aidiyet duygusu ve üniversitemize olan güvenin pekişmesi her alanda kendini hissettirmeye başlamış, olumlu yöndeki değişiklikler ve bu çalışmaların hızla artması “dünya üniversiteleri ile rekabet edebilecek bir üniversite olma” vizyonumuzla örtüşen global, kaliteli ve sürdürülebilir bir eğitim verilebilmesi anlamı taşımaktadır” diye konuştu.