Rektör Çomaklı, Ağrı’da gerçekleştirilen toplantıya katıldı

Dr. Ömer Çomaklı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen program kapsamında Ağrı’da bir araya geldi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın misafir olarak katıldığı toplantıya; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. İbrahim Zeybek, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ile il protokolü katıldı.

Rektör Çomaklı: “Tecrübemizi, bilgi ve teknolojiye dönüştürüyoruz”

Toplantıda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da bir konuşma yaptı. Atatürk Üniversitesi olarak topluma ve toprağa sıkı sıkıya bağlı bir anlayışla, aynı zamanda ulusal ve uluslararası boyutta çalışmalar yapacak merkezleri harekete geçirerek geçmişin tecrübesini, bilgi ve teknolojisiyle dönüştürdüklerini belirten Rektör Çomaklı, kısa zamanda toplumun sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel sorunlarına değinecek araştırmaların altına imza attıklarını ifade etti.

“Yeni YÖK vizyonu ile hedeflerimize en kısa zamanda ulaşacağız”

En çok önem verdikleri konuların başında; öğrencilerin aldığı teorik eğitimi uygulayacakları alanlar bulmak olduğuna işaret eden Prof. Dr. Çomaklı, bu anlamda “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi”ni başlattıklarını ve önemli veriler elde ettiklerini hatırlattı. Yeni Nesil kavramının, teknoloji alanında mevcut teknolojilerin yerini alacak olan yeni yaklaşımı, tasarımı ve performansı ifade ettiğini belirten Çomaklı: “Dünyada yüksek öğretim alanında uzun süredir başlamış olan bir büyük dönüşüm hareketliliği var. 21’inci yüzyılda üniversiteler köklü bir değişime uğradı. Bilim temelli, tek disiplinli kurumlar olmaktan çıkarak, global bilgi merkezi olma yolunda ilerlediklerini göz ardı etmemek gerekiyor. Üniversiteler günümüzde artık hedef kitlelerini genişletiyor ve bunlara yönelik farklı çalışmalar yapıyor. Bu bağlamda bizde, küresel işbirliklerimizi Asya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar çeşitlendirmeye ve akademik, bilimsel ve sosyal etkinliklerimizi artırmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne hedeflerimizin başında, öğrenci odaklı çalışmalar yaparak bir geçiş sağlamak bununla birlikte teknolojik yenilikleri akademiyle harmanlamak ve elde edilen bilgileri toplumla paylaşmak geliyor. Yeni YÖK vizyonu ve üniversitemizin başlattığı Tasarım ve Dönüşüm Projesi sayesinde bu hedefe en kısa zamanda ulaşacağımıza eminim” şeklinde konuştu.

“Bu toplantılar bilgi birikiminin paylaşılmasına vesile oluyor”

Bu ve benzeri toplantıların, üniversiteler arasındaki işbirliğini daha işlevsel hale getirdiğini, ilişkilerin güçlenmesi ve üniversiteler arasındaki iletişimin sağlanmasına önemli ölçüde katkı sağladığını dile getiren Rektör Çomaklı, üniversiteler arasında sıcak diyalogların kurulmasına, karşılıklı bilgi birikiminin ve tecrübelerin paylaşılmasına, sorunların ortak akıl ile çözülmesine vesile olması nedeniyle oldukça önemli olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.

Üniversiteler arasındaki işbirlikleri gelişiyor

Üniversiteler arasındaki işbirliklerini geliştirmek ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla bir araya geldiklerini söyleyen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut: “Rektörlük görevine birlikte atandığımız çok saygıdeğer rektör arkadaşlarımızla değerlendirmeler yapmak üzere yılda iki kere bir araya gelme kararı almıştık. İlkini, Afrin Operasyonunu desteklemek adına 18-19 Şubat 2018 tarihinde Kilis 7 Aralık Üniversitesinde gerçekleştirdiğimiz toplantının ikincisini üniversitemizde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu vesile ile hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyor sizleri Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitemizde ve ilimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Toplantı, üniversite yerleşkesi, şehir ve Doğubayazıt gezisinin ardından sona buldu.