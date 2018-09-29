Rektör Çomaklı Azerbaycan'dan iş birliği ile döndü

Stratejik Düşünce Kongresinde oturum başkanlığı yapmak üzere Azerbaycan'a giden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, iş birliği protokolü yapmak üzere Azerbaycan Pedogoji Üniversitesini ziyaret etti.

Pedogoji Üniversitesi rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Jafar Jafarov ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı arasında ilişkilerin güçlendirmesine ve üniversiteler arasında eğitsel ve kültürel iş birliği ile ortak bilimsel çalışma projelerinin geliştirilmesine imkân tanıyan iş birliği protokolünü imzaladı.

“İş Birliği ve Güç Birliği Her İki Ülkeye de Katkı Sağlayacaktır”

Azerbaycan'daki üniversiteler ile Atatürk Üniversitesi arasındaki iş birliklerini önemsediklerini ifade eden Rektör Çomaklı: “Türkiye ve Azerbaycan, bir millet iki devlet olarak tarih boyunca kader birliği içerisinde oldukları gibi, bugün de ortak hedefler doğrultusunda, aynı amaç uğruna geleceği birlikte inşa etmektedirler. Bu bağlamda bizler de eğitim alanında bağlarımızı daha da güçlendirmek için bir araya geldik. İnanıyorum ki; daha önce imzalanan anlaşmalar ile birlikte bugün yaptığımız iş birliği ve güç birliği her iki ülkeye de birçok alanda katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

“İmzalanan Protokol İki Üniversiteyi Daha da Yakınlaştıracaktır”

Karşılıklı bilgi paylaşımının her iki üniversite açısından da faydalı olacağına inandığını dile getiren Pedogoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jafar Jafarov, Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden Atatürk Üniversitesiyle imzalanan protokolün iki üniversiteyi daha da yakınlaştıracak olmasını temenni ettiğini belirterek, gösterdiği yakınlıktan dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.

Protokolde; iki üniversite arasında öğretim üyesi desteği, uzaktan eğitim desteği, akademik ve idari personele yönelik eğitim programları, dil eğitimi konusunda karşılıklı personel ve doküman desteği, özellikle Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklar üzerine ortak projeler, dönüşümlü ortak bilimsel, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler, ortak diploma ya da çift diploma programları, uluslararası ilişkiler ve iş birlikleri konusunda mutabakata varıldı.

Görüşmenin ardından Rektör Çomaklı, T.C. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral tarafından düzenlenen resepsiyona katıldı.