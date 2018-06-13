Rektör Çomaklı, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi

Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum’da görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşu yöneticileri, temsilcileri ve çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu.

Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Uzay Restoranda verilen iftar yemeğine, Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra üniversite üst yönetimi ile basın mensupları ve aileleri katıldı.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Rektör Çomaklı, Ramazan ayının bayramına yaklaşıldığı bu son demlerinde, bu bereketli iftar sofrasını, yıllar içinde sağlam bir kurumsallık kazanan ve profesyonel bir zihniyetle çalışan basın mensupları ile paylaşıyor olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

“Günlük yaşam içinde oldukça geniş yer kaplayan bir anlamda bireylerin yaşamlarını düzenleyici role sahip olan basın, toplumdaki işlevleri, hedefleri ve sahip oldukları misyonları açısından üniversitelerle benzer özelliklere sahiptir” sözleriyle konuşmasına başlayan Çomaklı: “Malumunuz üzere sosyal yapı ile çok daha rahat temas sağlayan bu iki kurumun yani üniversite ve basının önce birbirleri ile iletişim köprüsünü kurmaları gerekmektedir. Değişen dünyada, topluma ulaşmamızdaki en mühim köprülerden biri sizlersiniz. Öncelikle ilimiz ve sonra da toplumumuza dair ihtiyaçları anlama ve karşılamada ortaya çıkan problemler ancak üniversite basın birlikteliği ile giderilebilecektir. Bu durumda siz değerli basınımıza ve bizlere büyük sorumluluklar düşmektedir” dedi.

Ciddi ve hızlı bir yenileşme sürecine girdiklerini ifade eden Rektör Çomaklı: “2016 yılından bugüne gerçekleşen yenileşme ve gelişme süreçleri, çabaları ve sonuçlarının şehrimiz insanına aktarılmasında destekleriniz bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Yapıcı eleştirileriniz ve değerlendirmeleriniz Üniversitemizin hedeflenen noktaya taşınmasında etkili olacaktır. Üniversitemizin, kampüste gerçekleştirdiği etkinliklerin habere dönüştürülmesinin yanında; Erzurum ve Ülkemiz için çok önemli projelere, üretime imza atacak çalışmalarımızın sizin vasıtanızla topluma taşınması beklentilerimiz arasındadır. Katıldığınız için tekrar hepinize teşekkür ediyor, yaklaşan Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Program, soru-cevap bölümü ile son buldu.