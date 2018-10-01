Rektör Çomaklı: “Bilimin Yararı ve Ülkemizin Yarınları İçin Çalışıyoruz”

Atatürk Üniversitesinde düzenlenen Ulusal Ergonomi Kongresine katılmak üzere Erzurum'a gelen İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Mevkidaşını Erzurum'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, üniversiteler arasında kurulan sağlıklı ilişkilerin Türkiye'nin güçlenmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Üniversitelerin üstlendikleri misyonlardan birinin de, bulunduğu bölgelerde istihdam oluşturacak projeler üzerine yoğunlaşmak olduğunu kaydeden Çomaklı, Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

“Geleceğimiz İçin Araştırmalar Yapıyoruz”

Prof. Dr. Çomaklı, Türkiye'de ve uluslararası arenada rekabet edecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olacak öğrenciler yetiştirmeyi amaçlarını belirterek, bir taraftan bilimin yararına araştırmalar yaptıklarını, bir taraftan da ülkemizin yarınları için araştırmalar yapma arzusunda olduklarını dile getirdi. Yakın zamanda Azerbaycan Pedogoji Üniversitesi ile iş birliği anlaşması imzaladıklarını hatırlatan Çomaklı, ulusal ve uluslararası birçok üniversite ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve ortak projeler sayesinde geniş bir bilgi ağı kurduklarını söyledi. İskenderun Teknik Üniversitesi ile de ortak projelerde buluşmaktan mutluluk duyacaklarını belirten Çomaklı, Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

“Atatürk Üniversitesinin Ergonomiyi Gündeme Taşıması Sevindirici”

Atatürk Üniversitesinin; değişen ve gelişen dünya düzenini göz önünde bulundurarak artık kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelen Ergonomiyi gündeme taşıması ve buna yönelik kongre düzenlemesini sevinçle karşıladığını söyleyen İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, toplumları dönüştürmede ve geleceğe hazırlamada lokomotif rol üstlenen üniversitelerin, gerçekleştireceği çalışmalar sayesinde ülkenin bilim hafızasına yeni bilgiler ekleneceğini dile getirdi. Atatürk Üniversitesinin 61 yıldır bunu başarıyla gerçekleştirdiğini söyleyen Rektör Dereli, çalışmalarından dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ekibine başarılar dileyerek misafirperverliğinden dolayı da teşekkür etti.

Ziyaret, Atatürk Üniversitesi Rektörlük binasında yeniden yapılandırılan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Biriminde yapılan incelemeler ile son buldu.