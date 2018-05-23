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23 Mayıs 2018 12:33

Rektör Çomaklı: "Bilimsel Çalışmalar Paylaşılarak Anlam Kazanır"

Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çomaklı:

23 Mayıs 2018 12:33

Dr. Kenan İnan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, yakından takip ettiği Avrasya Üniversitesinin, her geçen gün başarılı çalışmalar ile güçlendiğini ve bu sayede giderek büyüdüğünü belirtti. Bilimsel çalışmaların paylaşılarak anlam kazandığını söyleyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Öğrenci değişim programlarının yapılması, gelen ve giden öğrencilere burs verilmesi, ulusal ve uluslararası üniversiteler ile ortak projeler yürütülmesi gibi çeşitli işbirliği çalışmaları ile üniversiteler arasındaki bağlar daha da kuvvetlenmektedir. Bu ve benzeri ziyaretlerde hiç kuşkusuz kurumlar arasındaki ilişkilere olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle gerçekleştirdi nazik ziyaretten dolayı Dr. Kenan İnan’a teşekkür ediyorum. ” diyerek sözlerini tamamladı.


İhtisasını tarih üzerine yaptığını, bu sebeple Erzurum gibi tarih kokan bir şehirde bulunmaktan oldukça memnun olduğunu dile getiren Dr. Kenan İnan, bu şehrin Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerini içinde barındırdığını belirtti. Batı’nın, medrese sisteminden yola çıkarak eğitim merkezleri oluşturduğunu ve bu merkezlerin çevresinde sosyal tesisler ile yaşam alanları inşa ettiğini, bunu da Selçuklu Medrese sisteminden örnek alarak yaptığını ifade eden Rektör İnan, bu kadim eğitim sisteminin bir parçası olan Atatürk Üniversitesinin, yine bu geleneğin devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Misafirperverliğinden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür eden Dr. Kenan İnan, üniversite yönetimine başarılarının devamı temennisinde bulundu.




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