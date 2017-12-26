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26 Aralık 2017 11:49

Rektör Çomaklı, birim ziyaretlerini ara vermeden sürdürüyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, yönetim olarak idari anlayış ve amaçlarını dile getirmek amacıyla gerçekleştirdiği birim ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Rektör Çomaklı, birim ziyaretlerini ara vermeden sürdürüyor

26 Aralık 2017 11:49


Çomaklı, Temel Tıp Bilimleri ile Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıkları, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Radyasyon Onkoloji, Tıbbi Genetik, Sualtı Hekimliği ve Hiberbarik Merkezini ziyaret ederek akademisyenlerle bir araya geldi.


Başarıyı getirecek adımlar atarak, değişimi ve dönüşümü sağlayacak çalışmaları hayata geçirip, sorumluluğun hakkını verme gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Rektör Çomaklı, yararlı olacağına inandıkları her türlü projeyi destekleyeceklerini belirtti.


Birimlerde hasta memnuniyeti ve öğrenci eğitim kalitesine önem verilmesi gerektiğine de değinen Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin bölgeye ve çevre ülkelere hizmet veren hastanelerinden biri olduğunu ve kaliteyi her geçen gün artırarak yollarına devam edeceklerini söyledi.


Çomaklı: “İnsanlığın geleceğine yön verecek olan sağlık sektöründe emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Öğrencilerimize üst düzey eğitimler vererek bu yolda öncü bir üniversite olabiliriz. Hastanemizde kullanılan son model teknoloji cihazlar ve siz hekimlerimizle hastalara en iyi hizmeti verebilmek için buradayız. Biz de üniversite yönetimi olarak hastanenin ve hekimlerimizin her türlü ihtiyaçlarına anında karşılık vererek desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hastanelerimize gerek bölgemizden gerekse çevre bölge ve komşu ülkelerden yoğun bir talep var. Biz de bu talebe karşılık vererek uluslararası alanda referans hastane olma yolunda ilerliyoruz” dedi.




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