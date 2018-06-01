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01 Haziran 2018 16:56

Rektör Çomaklı: “Biz Büyük Bir Aileyiz”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çomaklı: “Biz Büyük Bir Aileyiz”

01 Haziran 2018 16:56

Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetimi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.


Konukevi 2’de Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Yaprak ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine katılan Rektör Çomaklı’ya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Çelik, Prof. Dr. Sezai Ercişli ve Genel Sekreter Doç. Dr. Şendoğan Karagöz de eşlik etti. Yemeğe; Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ile idari personeli de katılım sağladı.


Ramazan ayında düzenlenen bu ve benzeri programların birlik ve beraberliği pekiştirdiğine dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı: “Bu mübarek ay vesilesiyle sizlerle bir arada olup iftar yapmak beni oldukça mutlu etti. Biz üniversite olarak büyük bir aileyiz. İnşallah birlik ve beraberliğimiz daim olur. Bu duygu ile Ramazan ayının tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor, nazik davetlerinden dolayı Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetimine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.




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