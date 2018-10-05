Rektör Çomaklı: “Çalışanlarımızın Sorunlarını Dert Ediniyoruz”

Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, liyakati temel alan bir yönetim anlayışıyla hizmet ettiklerini ve bu doğrultuda milletin ve çalışanların yararına olan her projeye ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade ederek, “Çalışanların sorunlarını dert edinen ve onlara en iyi şartlarda çalışma imkânı sunan bir anlayışın, hem üniversiteye hem de bulunduğu şehre önemli ölçüde katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Atatürk Üniversitesi olarak; göreve geldiği günden bu yana şehir erkleri, sanayi, sivil toplum kuruluşları ve sendikalarla iyi bir iletişim kurduklarını belirten Prof. Dr. Çomaklı, “Bu iletişim kanalı içerisinde de iş birliklerimiz sürekli devam ediyor. Bu iş birliği ölçüsünde şehre huzur, birlik, beraberlik anlamında bugüne kadar büyük katkı sağladığımızı ve bundan sonra da sağlamaya devam edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Genel Sekreter Osman Çavuş ise; Rektör Çomaklı'nın akademik ve idari personelin görüş ve beklentilerini önemsediğini ve bunu her platformda dile getirdiğini belirtti. “Sendika olarak üniversite-şehir kaynaşmasına her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade eden Çavuş, “Akademik olarak üniversitemizden azami ölçüde faydalanmayı umuyoruz. Rektörümüze görevinde başarılar diliyor, gösterdiği yakın ilgiden dolayı da şahsım ve yönetimim adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.