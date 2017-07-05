Rektör Çomaklı, Doğu Anadolu Gözlemevi’ni ziyaret etti

Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimi, yeniden ihale edilen ve 30 Haziran tarihinde başlatılan çalışmalar kapsamında, Doğu Anadolu Gözlemevi’ni (DAG) yerinde inceledi.

Rektör Çomaklı, 3170 m rakımlı Konaklı - Karakaya Tepelerinde yapımı devam eden DAG’ın teknik kapsamdaki çalışmaları ve projenin aşamalarını hakkında bilgi aldı.

Yeni bina yapımı işini alan ERBORA Yapı Endüstrisi A.Ş. firma yetkililerinin ve Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Teknik Ekibi’nin de hazır bulunduğu ziyarette, Rektör Çomaklı ve yönetimine, ATASAM Müdürü ve DAG Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ile DAG Binası Mimarı ve Mimarlık Mühendislik Proje Müellifi Yüksek Mimar Erkan Şahmalı bilgi verdi.

Rektör Çomaklı, 2023 vizyonu olan DAG projesinin, Türkiye’nin astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri alanındaki en büyük projesi ve yatırımı olduğunu ifade ederek, yaşanan şanssızlıklara rağmen 2 bin metrekarelik bir binanın yapım aşamasının hızla devam ettiğini söyledi.

Y. Mimar Erkan Şahmalı, Atatürk Üniversitesinin Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri olduğunu söyleyerek: “Böyle bir yerde ve bu mesafede böyle bir tesisin bulunması bana göre nimettir. Bunu iyi değerlendirmek lazım” dedi.