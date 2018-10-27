Rektör Çomaklı: “Eğitimde kalite anlayışını ön planda tutuyoruz”

Dr. Ömer Çomaklı; Sağlık Bilimleri, Hemşirelik ve Mühendislik Fakültelerinde incelemelerde bulundu.

Fakültelerin fiziki şartları, teknolojik imkânları ve genel işleyişi hakkında bilgiler alan Rektör Çomaklı, daha sonra öğretim üyeleriyle bir araya geldi. Eğitimde kalite anlayışını ön planda tuttuklarını vurgulan Çomaklı, ülkemizin 2023 vizyonunun bir gereği olarak üniversitenin akademik ve fiziki imkânlarını geliştirdiklerinin altını çizerek “dünya üniversiteleri ile rekabet edebilecek bir üniversite olma” yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Atatürk Üniversitesinin; kamu kurum ve kuruluşlarının, siyasilerin, sivil toplum örgütlerinin, vakıf ve derneklerin katkıları ile içinde bulunduğu topluma değer sağlamaya ve yükseköğretimde dünya ile rekabet edecek projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerine değinen Prof. Dr. Çomaklı; toplumun sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel sorunlarına temas edecek çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Toplantı, araştırma merkezileri müdürlerinin sunumları ve soru-cevap bölümü ile son buldu.