Rektör Çomaklı: “Engelli kardeşlerimizin yanındayız”

Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Erzurum’da öğrenim gören engelli öğrencilerin karşılaştığı genel sıkıntıları ve talepleri Rektör Çomaklı’ya iletip, gündemdeki konularla ilgili istişare de bulundular.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya göstermiş olduğu nezaket, güler yüzlü misafirperverlikten ve taleplere olumlu cevap verilmesinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Abdullah Keleşoğlu, ziyarette engelli kardeşlerimizin karşılaştığı genel sıkıntıları Rektörümüzle paylaştık. Rektörümüz, Atatürk Üniversitesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olduklarını bize bizzat iletti. Abdullah Keleşoğlu, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile Atatürk Üniversitesinin engelli kardeşlerimizin sıkıntılarının çözümünde ortak hareket ederek, Üniversite-STK işbirliği ile sorunları istişare ile çözeceğiz dedi. Koordinatör Keleşoğlu, Görüşmelerde Konsey-Üniversite işbirliğini artırıcı kararlar aldık dedi. Konuşmasına devam eden Keleşoğlu, Dünya ve Türkiye’de köklü ve özgün Üniversitelerden olan Atatürk Üniversitemiz her türlü sorunu çözecek güçtedir. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak daha önce Atatürk Üniversitesinin, Sivil Toplum Kuruşları ile oluşturduğu Engelliler için Sağlık Komisyonu bir çok konuda Erzurum’daki engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümüne kavuşmasına vesile oldu. Bu Komisyonda Engelliler Meclisimizi temsil eden üyelerimizin de olması bizleri gururlandırmıştır” dedi.

Öte yandan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olacaklarını ve ellerinde geleni yapacaklarını söyledi.