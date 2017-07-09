Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 10:46

Rektör Çomaklı ER KADIN’ın atölyesinde

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çomaklı ER KADIN’ın atölyesinde

09 Temmuz 2017 10:46

Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği’nin (ERKAD), Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ertansa A.Ş’ nin proje ortağı, Palandöken Belediyesi’nin de işbirlikçisi olduğu İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığının PRODES biriminden desteklenen “Folklorik Bebeğimle Dünyam Değişsin” proje atölyesini ziyaret etti.


Dr. Ömer Çomaklı ve beraberindekilere, proje ile ilgili olarak bilgiler veren Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği 2’nci Başkanı Çiğdem Ilıcalı, "Proje kapsamında folklorik kadın ve folklorik Dadaş kıyafetlerinin dikimi, nakış ve iğne oyası eğitiminin yanı sıra, çeşitli alanlarda seminerler ve bilinç yükseltme eğitimleri veriliyor. Bu bir mesleki eğitim projesidir, bu projeyi meslek haline getirerek, kadınlarımız, turizm sektöründe ilimizde çok eksik olan hediyelik eşya konusunda bir boşluğu dolduracaklardır” dedi.


Dr. Ömer Çomaklı, “Folklorik öğelerimizi geleceğe taşıyacak şık, güzel bir proje. Turizmde hediyelik eşya sektöründe oldukça önemli bir yer tutabilir. Bu tür eğitimler hem kültürümüzü yansıtacak hem yaşatacak hem de kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sağlayacak eğitimler. Kursiyerler aldıkları eğitimler sonunda bunu meslek olarak görüp devam ettirirlerse bizler de üzerimize düşeni yapar elimizden gelen her konuda yardımcı oluruz. İlimizde ne yazık ki hediyelik eşya sektöründe folklorik ögeler taşıyan malzeme yok denecek derecede az gerçekten Folklorik Giysiler içerisindeki Bebekler ile yola çıkmak oldukça önemli bir başlangıçtır” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:35
  • Güneş :04:48
  • Öğle :12:31
  • İkindi :16:29
  • Akşam :19:54
  • Yatsı :21:47
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!