Rektör Çomaklı, Erzurum Milletvekillerini ziyaret etti

Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum milletvekillerini ziyaret etti.

Rektör Çomaklı, 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimlerinde seçilerek 27. dönemde Erzurum'u temsil etme hakkı kazanan Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, İbrahim Aydemir ve Prof. Dr. Kamil Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İstişare çalışmalarını devam ettirdiklerini ve yapılan ziyaretlerin de bu amacı taşıdığını ifade eden Rektör Çomaklı; üniversitenin ve şehrin yararına olacak çalışmalar için herkesin bilgi ve birikimine başvurduklarını, yapılacak her türlü katkıya kapılarının daima açık olduğunun altını çizdi.

Milletvekilleri ile birebir görüşen ve üniversitenin güncel durumuna ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Prof. Dr. Çomaklı: “Üniversitenin birlik ve beraberliğinin daha da güçlendirilmesi, her alanda kalitenin arttırılması için çaba göstererek, herkesin kendini mutlu hissettiği bir üniversiteyi tüm çalışanlarımızla birlikte tesis edeceğiz.” dedi.

Ziyaretin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade eden Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, ihtiyaç duyulan her alanda kendilerine destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Kendisinin de Atatürk Üniversitesinden mezun olduğunu hatırlatan Akdağ; bilim, teknoloji, eğitim ve birçok alanda lokomotif olan üniversiteyi daha ileri noktalara taşımak için gayret göstereceklerini söyledi.