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07 Ocak 2017 12:45

Rektör Çomaklı, Erzurumlu Sanayici ve İş Adamlarını Ağırladı

Rektör Çomaklı, Erzurumlu Sanayici ve İş Adamlarını Ağırladı

07 Ocak 2017 12:45

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum’un önde gelen sanayici, iş adamı ve birlik yöneticileriyle bir araya geldi. Atatürk Üniversitesi Erzurum Evi’nde verilen akşam yemeğinde şehrin iş dünyasını ağırlayan Rektör Çomaklı, yönetimiyle birlikte toplantıya tam kadro katıldı.
Erzurumlu esnaf, iş adamları ve sanayicilerini temsilen yöneticilerin de yer aldığı toplantıda, şehrin ekonomik, sosyal, kültürel ve iktisadi yapısı ve gelişimi ele alındı.
Konuklara teşrifleri için teşekkür eden Rektör Çomaklı, üniversite olarak bu tarz toplantılara önem verdiklerini ve aralıklarla devem edeceğini belirterek, çeşitli kurum kuruluşlarla sürekli bir araya geleceklerini söyledi.
Üniversite ile şehir arasında yıllardan beri bir korku duvarının olduğunu ifade eden Çomaklı, şimdi tüm üniversite el ele vererek bu duvarı yıkmaya çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: “Geçtiğimiz günlerde üniversitemizin eski yöneticileriyle bir araya geldik ve çeşitli konuları paylaştık. Faydalı ve iyi bir toplantı oldu. Hepimizin ortak derdi ülkemiz, bölgemiz ve Erzurum... Üniversite dediğimiz kurum bir fabrika gibi üretim yapmaz. Ancak sizin gibi değerli iş adamları ve birlik başkanlarıyla ortak çalışma yaparak yeni vizyonlar belirler. Biz üniversitelerin ulaşılabilir olması taraftarıyız. Her kurumun kendine göre eksiklikleri vardır. Bu gibi çalışmalarla söz konusu eksiklikleri gidermeye çalışacağız.
Biz bilgi üreten bir kurumuz. Ancak günümüzde üretilen bilgi, direkt veya dolaylı bir şekilde ekonomiye yansımıyorsa fazla bir anlamı kalmıyor. Dünya üniversiteleri artık bu kriterlerin üzerine kuruluyor. Atatürk Üniversitesi olarak bizde bunu başarmaya çalışacağız. Üniversitemizde her alanda büyük bir bilgi potansiyeli var. Bunu kullanarak üniversite-şehir, üniversite-sanayi iş birliklerini geliştireceğiz. Şimdilerde ülkemiz zor günlerden geçiyor. Artık daha çok çalışıp üretmenin bilincindeyiz. Çünkü ülkemizin çalışmamıza ve katkı sağlamamıza ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
Rektör Çomaklı’nın konuşmasının ardından, üniversitenin önde gelen araştırma merkezleri ve fakülteleri olan Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM), Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM), Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ATASEM), Atatürk Üniversitesi TEKNOKENT’i, Proje Ofisi Koordinatörlüğü, Veteriner, Tıp, Ziraat ve Diş Hekimliği fakülteleri yöneticileri, projeleri ve birimleri hakkında bilgi verdiler.
Rektör Çomaklı’nın misafirperverliği ve çalışmalarından övgüyle bahseden konuklar, Atatürk Üniversitesi tarihinde ilk defa bu tarz bir toplantıda bir araya geldiklerini ifade ettiler. Üniversitenin çalışma ve projelerini ilgiyle takip eden iş adamları ve yöneticiler, üniversite-sanayi iş birlikleri için her zaman hazır olduklarını belirterek, bundan sonra yapılacak toplantılara memnuniyetle iştirak edeceklerini söylediler.



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