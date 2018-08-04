Rektör Çomaklı: “Filistin’i yalnız bırakmayacağız”

Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Başkan İbrahim Ebu Zehra ile Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Şuveylihi, Belediye Meclis Üyeleri Aziz Ebu Ali ile Macide Şuveylihi ve Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Suad Baltacı’yı misafir eden Prof. Dr. Çomaklı; Filistin davasının sadece orada yaşayan insanların değil, bütün ümmetin bir davası olduğunu söyledi. “Eğer Kudüs işgal altındaysa tüm İslam şehirleri kendisini hür kabul edemez.” ifadelerini kullanan Rektör Çomaklı: “Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalar esnasında Başkanımız Prof. Dr. Sayın Yekta Saraç, Kudüs ile bağımızı güçlendirmemiz noktasında bizlere yol gösterdi. Biz de Filistin’e birçok kere ziyaretler gerçekleştirdik. Orada bulunan çeşitli üniversiteler ile iş birliği anlaşmaları imzaladık. Bu sayede, bugün üzerinde kirli planların yapıldığı bir şehir hâline getirilen Kudüs’ü yalnız bırakmamaya gayret gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Zira; Müslümanlığın ilk kıblesi ve Sevgili Peygamberimizin (SAV) Miraç’a yükseldiği şehir olan Kudüs’ten vazgeçmemiz söz konusu bile olamaz. Bu vesileyle bize Filistin’den selam getiren Yatta Belediye Başkanı İbrahim Ebu Zehra ve beraberindeki heyete teşekkür ediyor, en kısa sürede kendileriyle Filistin’de görüşmeyi temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı’ya teşekkür eden Yatta Belediye Başkanı İbrahim Ebu Zehra ise, Türkiye’nin son yıllarda gösterdiği desteğin kendilerine güç verdiğini dile getirdi. Erzurum ile karşılıklı yardımlaşma ve tecrübe paylaşımına önem verdiklerini belirten Başkan Ebu Zehra, Erzurum’un ve Atatürk Üniversitesinin Yatta’ya destek olmasının İsrail’e bir mesaj olacağını sözlerine ekledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennileriyle son buldu.