Yıldönümü anısına yapılan "Haydar Aliyev: Çok Kültürlülük ve Hoşgörü İdeolojisi" konusunda birinci uluslararası bilimsel konferans düzenlendi.

Üniversite fuayesinde bulunan Haydar Aliyev’in büstü önüne gül bırakılarak başlayan konferansa; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, paydaş üniversitelerin rektörleri, Azerbaycan kurum ve kuruluş yöneticileri, Azerbaycan’da akredite edilmiş çeşitli ülke büyükelçiliklerinin temsilcileri, milletvekilleri, milli ve dini topluluk başkanları ve yetkilileri ile akademisyenler olmak üzere çok sayıda konuk katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü, NASA üyesi ve Bakü Uluslararası Multikültüralizm Merkezi Veliler Konseyi Başkanı Prof. Dr. Kemal Abdullah: “Bu konferansın hepimizin yüreğinde, sevgisini ebediyen koruyup saklayacağımız ulu önderimiz Haydar Aliyev’in sonsuz anısına ithaf ediyoruz” dedi. Abdullah, "Haydar Aliyev - 95" sloganı altında " Haydar Aliyev: Çok Kültürlülük ve Hoşgörü İdeolojisi " adlı konferansa katılan misafirlere teşekkür etti.

Haydar Aliyev’in doğumunun 95. yılı vesilesiyle pek çok ülkede farklı oturumlarla gerçekleştirilen “Haydar Aliyev: Çok Kültürlülük ve Hoşgörü İdeolojisi” adlı uluslararası konferansın kapanış töreninde Azerbaycan’da bir araya gelmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Azerbaycan ve Türk dünyasında çok önemli bir yer edinmiş, değerli devlet adamı Sayın Haydar Aliyev adına böyle bir bilimsel toplantı düzenleyerek, uluslararası bir platformda bilimsel ve kültürel kaynaşmaya vesile olan Azerbaycan Diller Üniversitesi konferans düzenleme kuruluna şükranlarımı sunarım” dedi.

Rektör Çomaklı: “Haydar Aliyev’in Doğumunun 95. Yılı Anısına “Haydar Aliyev Ve Türk Dünyası” Adlı Paneli Atatürk Üniversitesi’nde Gerçekleştirdik”

Azerbaycan’ın tarihinde gerçekleştirdiği girişimler ile önemli bir iz bırakan Devlet Başkanı Haydar Aliyev’in, “iki millet, tek devlet” düşüncesiyle Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin pekiştirilmesine yönelik önemli adımlar attığını belirten Rektör Çomaklı: “İki ülke adına gerçekleştirmiş olduğu bu adımlar, bugün Türkiye-Azerbaycan arasındaki güçlü ilişkisinin adeta temeli olmuştur. Ülkelerimiz arasında gittikçe güçlenerek sıkı bir hal alan bu bağ, ekonomi, siyaset gibi pek çok alanda olduğu gibi kültürel ilişkilerimize de olumlu bir etki kazandırmıştır. Haydar Aliyev’in doğumunun 95.yılı vesilesiyle düzenlediğiniz bu konferansın bir ayağını 13-14 Nisan tarihlerinde “Haydar Aliyev, Çok Kültürlülük ve Hoşgörü İdeolojisi Çerçevesinde Azerbaycan’ın Kurucusu Haydar Aliyev’in Doğumunun 95.yılı Anısına Haydar Aliyev ve Türk Dünyası” adı altında Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde gerçekleştirdik. Başta Azerbaycan olmak üzere Rusya, Kazakistan, Gürcistan ve Ukrayna’dan gelen misafirleri ağırladığımız sempozyumun açılışını “Haydar Aliyev-Fotoğraf Sergisi” ile gerçekleştirdik. Devamında, Haydar Aliyev, kültür, edebiyat, dil gibi temalar çerçevesinde 12 oturum gerçekleştirildi. Sempozyumda sunulan bildiriler bildiri kitabı altında basıldı. Sempozyumun ikinci gününde misafirlerimizle Erzurum’un tarihi yerlerine bir gezi gerçekleştirdik.

“Böyle Önemli Bir Organizasyonun Bir Parçasını Üniversitelerimizde Yapmış Olmanın Memnuniyeti Duyuyorum”

Böyle önemli bir organizasyonun bir parçasını Atatürk Üniversitesi işbirliği ile Erzurum’da gerçekleştirdikleri için büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Rektör Çomaklı: “Temelde bilimsel anlamda gerçekleştirilen bu tür organizasyonların taşıdığı önem bilime hizmet etmenin çok daha ötesindedir. Nitekim, bizler bu vesileyle bilimsel paylaşımın yanı sıra, kültürel anlamda kaynaşarak gelecekte gerçekleştirebileceğimiz ortak platformların temelini de atmış oluyoruz. Haydar Aliyev’in doğumunun 95.yıl dönümünde Haydar Aliyev’i rahmetle anıyorum ve sözlerimi, bu vesileyle bir araya geldiğimiz ortak çalışmalarımızın ileride de devam etmesini en içten şekilde temenni ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

Konferans, Haydar Aliyev’in 95. Yıldönümü anısına üniversitenin avlusuna çeşitli dekoratif çiçekler dikilmesiyle son buldu.

Konferansın ardından üniversiteler ile işbirliği görüşmelerinde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Bakü Diller Üniversitesi ve Ukrayna Kiev Milli Dil Üniversitesi ile protokol anlaşmaları imzaladı.