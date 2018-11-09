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Rektör Çomaklı Kazım Karabekir Eğitim Fakültesini yerinde inceledi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ömer Çomaklı, fakülte ve birim ziyaretlerine devam ediyor. Üniversitenin genelinde bulunan birimleri gezerek yerinde incelemede bulunan Rektör Çomaklı, dekanlar ve akademisyenlerle toplantı yaparak bilgi alışverişinde bulunuyor.


Ziyaretler kapsamında Kazım Karabekir Eğitim Fakültesindeki öğretim üyeleriyle bir araya gelen Rektör Çomaklı, çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ziyarette fakültenin sosyal ve fiziki yapılarını yerinde inceleyen Çomaklı, öğrencilerin, eğitim kalitesinin artırılması ve eksikliklerin giderilmesi için gerekenlerin yapılacağını dile getirerek bu ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.


Öğretmenliğin öneminden bahseden Rektör Çomaklı, ülkemizin gelecek nesilleri oluşturmada üstlendiği misyondan bahsederek akademik personelin bunun bilincinde olduğunu ve olmaya daha da fazla devam edeceğini paylaştı.


Çomaklı: “Anaokulundan liseye kadar çeşitli branşlarda öğretmen yetiştiren Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, her açıdan örnek bir fakülte olmalı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesinde en önemli pay sahibi olan öğretmenlerimizin eğitimi ne kadar iyi olursa, çocuklarımız da o kadar kaliteli eğitim alacaktır” ifadelerini kullandı.

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