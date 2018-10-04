Rektör Çomaklı, Külliye'de düzenlenen Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Törenine Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile üniversite senato üyeleri ve öğrenciler katıldı.

2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Törenine tüm üniversite rektörlerinin yanı sıra ilgili Bakanlar, ilgili Kurum Başkanları, Büyükelçiler, devlet protokol erkânı ile üniversiteleri temsilen akademisyen ve öğrenciler olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi katıldığı tören, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Musikisi korosunun konseriyle başladı. Yükseköğretimin tarihi ve gelişiminin anlatıldığı bir video gösteriminin izlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç birer konuşma gerçekleştirdi.

“Türkiye'nin yükseköğrenim sistemi çok yüksek bir seviyede”

Yeni akademik yılın tüm akademisyenlere ve öğrencilere hayırlı olmasını dile getirerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin okullarındaki dersleri dışında herhangi bir kurumdan ve kişiden özel destek almadan üniversiteye girebileceği bir sistemi tesis etmenin ve oturtmanın hedefleri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Yükseköğrenim sisteminin çok yüksek bir seviyede bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizin sınırlarını da aştık. 7 milyon 611 bin öğrencimiz bulunuyor. Geçen hafta Almanya'da sordum, ne kadar öğrenci var diye, 3 milyon dediler. Bizden nüfusları daha fazla. Onların öğrenci sayısı 3 bizde ise 8 milyona yakın. İlk 500'ün içinde iki üniversite değil, daha da artırmamız lazım. Hocalarımızdan biraz daha gayret. İnşallah çok sayıda üniversitelerimizle girip, adımızı oralara yazdıralım" ifadelerinde bulundu.

"Önümüzdeki yıl kredi burs miktarını artırıyoruz"

Barınma sorunlarını gidermek için açılan yurtların yatak kapasitesinin 640 bini bulduğunu sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi burs miktarını gelecek yıldan itibaren artıracağız. Burs miktarını lisansta 500 lira, yüksek lisans 1000, doktorada 1500 liraya yükselttik" sözlerini kaydetti.

Dijital Dönüşüm Ofisimizle, üniversitelerimizin ve özel sektörümüzün desteğiyle büyük bir teknoloji hamlesi başlatmak istediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin tamamında kariyer merkezleri kurulacağını belirterek, "Üniversite öğrencilerine okula girdikleri ilk yıldan itibaren, kariyerleri konusunda rehberlik edecek bu merkezler reel sektörle iş birliği halinde faaliyet gösterecektir" dedi.

“Yüzyıllardan bu yana sömürülen birçok halkın ve ülkenin tek umudu Türkiye'dir”

2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılının açılışını Sayın Cumhurbaşkanı ve değerli devlet erkânının huzurunda gerçekleştirmekten onur duyduklarını bildirerek konuşmasına başlayan YÖK Başkanı Saraç, yüzyıllardan bu yana sömürülen birçok halkın ve ülkenin tek umudu olan Türkiye'nin, hakkın yanında durarak haksıza karşı verdiği bu mücadelede zafere ulaşması için devletimizin bütün kurumlarının Sayın Cumhurbaşkanının liderliğinde kenetlenmesi ve çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Bu düşünceden hareketle Yükseköğretim Kurulu olarak, geçtiğimiz son dört yılda ülkemizin önceliklerini ve bu alanlarda dünyadaki eğilimleri de dikkate alarak, birçok proje planladıklarını ve hayata geçirdiklerini hatırlatan YÖK Başkanı, "Cumhurbaşkanlığı sistemi, yükseköğretim sistemimize etkin, sağlıklı ve hızlı hareket edebilme kabiliyeti vermektedir. Yeni sistemin sunduğu imkânları yükseköğretim için bir fırsata dönüştürerek ‘Güçlü Türkiye' hedefini, daimi tekâmül esaslı bir yükseköğretim sistemi inşa ederek desteklemeyi hedefliyoruz." ifadelerinde bulundu.

2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni, YÖK Üstün Başarı Ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.