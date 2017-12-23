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23 Aralık 2017 11:58

Rektör Çomaklı, Mukaddes Emanetler sergi açılışına katıldı

Erzurum’da bin 500’lü yıllardan itibaren devam eden "Binbir Hatim" geleneği etkinlikleri kapsamında Mukaddes Emanetler Işığında Yaşayan Mirasımız Sergisi açıldı.

Rektör Çomaklı, Mukaddes Emanetler sergi açılışına katıldı

23 Aralık 2017 11:58


Yakutiye Medresesi’nde açılışı gerçekleştirilen sergi büyük ilgi görürken, programa Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı.


484 yıl önce Pir Ali Baba Hazretlerince başlatılan Binbir Hatim geleneği etkinlikleri kapsamında Erzurum Müftüsü Muhammed Sadık Solakzade’nin anısına İnsan ve Medeniyet Harekâtı ve Bahariye Sanat Atölyesinin hazırladığı serginin açılışı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


Programa Vali Vekili Yıldız Büyüker, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Müftü Hasan Hüsnü Sula ile sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Programın ardından koordinatör Meryem Güney ve sanatçılar Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret ettiler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, yaşayan mirasımızı yeniden bizimle buluşturan sanatçılara teşekkür etti.


Program Koordinatörü Meryem Güney, Rektör Çomaklı’ya ismine özel el yapımı mühür armağan etti.


Ziyaretin ardından konuklar, Mukaddes Emanetler Işığında Yaşayan Mirasımız Sergisi Sanatçıları ile Söyleşi Etkinliğine katıldı. Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen söyleşide, sergiye eser kazandıran sanatçılar öğrencilerle bir araya geldi.




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