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04 Aralık 2017 20:08

Rektör Çomaklı, MÜSİAD’da gerçekleştirilen toplantıya katıldı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çomaklı, MÜSİAD’da gerçekleştirilen toplantıya katıldı

04 Aralık 2017 20:08

Dr. Ömer Çomaklı, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi tarafından düzenlenen toplantıda, şehre ve gündeme ait değerlendirmelerde bulundu.


Toplantıya, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Taner Bayır’ın konuğu olarak katılan Rektör Çomaklı’nın yanı sıra, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı.


Erzurum’un sorunlarının tartışıldığı toplantıda MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Taner Bayır, Atatürk Üniversitesinin çalışmalarından övgüyle bahsederek, kamu kurum kuruluşları, STK’lar ve yan kuruluşlarla yapılan toplantı ve ortak projeleri ilgiyle takip ettiklerini söyledi.


Üniversite-sanayi ve ticaret işbirliklerinin kendileri için büyük önem arz ettiğini ifade eden Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bilginin öncelikle değere ve yararlı hizmete dönüşmesini arzu ettiğini belirtti.


Bilgi sayesinde elde edilen ürünün ticarileşmesi konusunda yapılan çalışmalardan bahseden Rektör Çomaklı: “Erzurum’daki tüm iş sahası ve sektörlerle birebir çalışma yapacağız. Bunun için oluşturduğumuz birimlerle plan ve projeler hazırladık. Şehrimizin kalkınması, üniversite-toplum, üniversite-sanayi işbirlikleri gibi faaliyetlerle gerçekleşecektir. Tarihi İpekyolu Kavşağında bulunan Erzurum’u geçmişteki önemli konumuna getirmek asli görevimizdir. El ele vererek eğitim şehri olan memleketimizi, tarım, sanayi ve ticaret merkezi haline getirebiliriz. Girişimci bir üniversite olarak en önemli paydaşımız sizlersiniz” şeklinde konuştu.




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