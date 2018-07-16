Rektör Çomaklı Narman’da

Toplantıya katılmak üzere Narman’a giden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek öğretim üyeleri ve yüksekokul çalışanları ile bir araya geldi. Okulun imkânları, dersliklerin, laboratuvarların güncel durumları ve öğrencilerin istekleri hakkında yönetiminden bilgiler alırken, okul personeli ile okulun ihtiyaçları hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Rektör Çomaklı, Narman Meslek Yüksekokulu ziyareti tamamlayarak toplantının yapılacağı Burhanettin Eser Kültür Merkezine geçti.

Narman Belediyesi ve Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) tarafından düzenlenen toplantıya; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Tavlaşoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ile Erzurum kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

“Üretilen Bilginin Ekonomiye Katkı Sağlaması İçin Çalışmalar Yapıyoruz”

Burada bir konuşma yapan Rektör Çomaklı, girişimci yenilikçi üniversite anlayışının bir ayağı olan halkla bütünleşme, entegrasyon ve bilimin topluma faydalı bir değere dönüşmesi çalışmaları kapsamında bu toplantıya katılmış olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

“Göreve geldiğimiz gün itibarıyla başlatmış olduğumuz yeni nesil üniversite anlayışı çerçevesinde Erzurum’a yakışır bir iştiyakla çalışıyoruz” diyerek konuşmasını başlayan Rektör Çomaklı: “Önceliğimiz üniversitenin sadece Erzurum’a değil tüm bölgeye kapılarını açarak üniversitede üretilen bilginin topluma faydalı bir değere, ekonomiye katkıya dönüşmesini sağlamak olmuştur. Bu minvalde ciddi çalışmalara imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. İlimizin ulaşabildiğimiz tüm STK’ları ile işbirliği için toplantılar tertip ettik. Birçok STK’mızı kendi merkezlerinde ziyaret ettik. STK’larımızla ihtisas grupları oluşturarak çalıştık. Basınla sık sık bir araya geliyoruz. Sanayi ve iş dünyasıyla çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkararak 100 iş dünyası temsilcisi ile 100 akademisyenimizi bir araya getirdik. Bilimin, akademinin sahayla buluşmasına en güzel örneklerden biri olan bu projemiz ciddi destek buldu. Niyetimiz mektepli ile alaylıyı buluşturup özelde bölgemize, genelde ülke ekonomisine katkıda bulunacak ortak çalışmalar yapmaktır ve elhamdülillah bu niyetimizi gerçekleştiriyoruz, yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hizmeti ve Bilimi Ayağınıza Getiren Üniversite Anlayışıyla Hareket Ediyoruz”

Üniversite olarak değişimi ve gelişimi destekleyici çalışmalarımız içerisinde bölge ihtiyaçlarını düşünerek adımlar attıklarını belirten Prof. Dr. Çomaklı: “Bu kapsamda Ziraat Fakültemizi yeniden yapılandırdık. Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezini oluşturduk. Bunlarla birlikte çiftçi eğitimlerimizi yine üniversitemizde devam ettiriyoruz. Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanemizi 7 gün 24 saat bölge halkının hizmetine açtık. Hatta TANAP Projesi ile hayvan hastanesini çiftçimizin ayağına getirecek mobil hastane çalışmamız çok yakında başlayacak. Yani özetle; hizmeti, bilimi, ayağınıza getiren üniversite anlayışıyla görevimizi Allah’ın izniyle yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı sizlere anlatmak ve siz bölge insanına üniversitenin bu imkânlarını sunmak için de ekibimle ilçe ilçe dolaşarak ziyaretlerime devam ediyorum. Narman ilçemizle beraber beşinci ilçe ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk. Dualarınızla çalışmalarımızı inşallah devam ettireceğiz” dedi.

“Vatanına, Dinine, Bayrağına Ve Özgürlüğüne Sahip Çıkan Milletime Şükranlarımı Sunuyorum”

15 Temmuz Milli Mücadelesinin 2. yıl dönümünü münasebetiyle gerek yurt içinde ve yurt dışında vatan toprakları için kendini feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar dileyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Ezelden - ebede, vatanına, dinine, bayrağına ve özgürlüğüne sahip çıkan milletime en derin saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle bu programı tertip eden ve sizlerle buluşma imkânı sunan ERVAK yönetimine teşekkür ediyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Program, Samikale köyü ve Narman Peribacaları’nın gezilmesiyle son buldu.