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10 Mayıs 2018 16:09

Rektör Çomaklı Nobre’den gol istedi

Bahar Şenlikleri kapsamında konferans vermek üzere Atatürk Üniversitesine gelen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ile takımın golcülerinden Mert Nobre, Rektör Prof.

Rektör Çomaklı Nobre’den gol istedi

10 Mayıs 2018 16:09

Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret ettiler.


Birinci Lig’te mücadele veren ve bir üst lige yükselmek için play-off maçları oynayacak olan BB Erzurumspor’un başarılı teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile attığı gollerle takımına önemli katkılarda bulunan Mert Nobre, play-off turunda Ümraniyespor ile oynayacakları maç öncesi Atatürk Üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi. Erzurum’da olmanın kendisine mutluluk verdiğini dile getiren Mert Nobre, buranın bir spor şehri olduğunu, yılın her mevsiminde çeşitli sporların yapıldığını belirterek BB Erzurumspor taraftarının göstermiş olduğu ilginin kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.


Erzurum’da 6 aydır görev yaptığını ve bu süre zarfında ilk defa kulüp dışına çıktığını ifade eden Teknik Direktör Altıparmak, Erzurum’u çok sevdiğini, şehrin soğuk ama halkın sıcakkanlı olduğunu, desteklerini de her zaman hissettiklerini belirtti. Öğrenciler ile buluşacak olmaktan büyük heyecan duyduğunu ifade eden Altıparmak, bu fırsatı kendilerine sunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti.


Kısa zamanda elde ettikleri önemli galibiyetlerle BB Erzurumspor’un play-off turuna kalmasını sağlayan kulüp yönetimini, teknik heyeti ve futbolcuları kutlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Lige olumsuzluklarla başlayan BB Erzurumspor’un bugün geldiği nokta takdire şayandır. BB Erzurumspor’un Süper Lig hasretine son vermek için tüm engelleri aşacağına yürekten inanıyorum. Son maçlarda gösterdiği üstün performans ile takımını sırtlayan Nobre’den de gol ve goller bekliyorum. Cuma günü oynanacak olan maçta BB Erzurumspor’u yalnız bırakmayarak ben de sahadaki yerimi alacağım. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.


BB Erzurumspor yöneticilerinden Zeki Arıcıoğlu’nun da eşlik ettiği ziyaretin ardından Mehmet Altıparmak ile Mert Nobre, Mavi Salona geçerek öğrenciler ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşi soru-cevap kısmıyla son buldu.




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